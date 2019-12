Hiesfeld/Aldenrade II zeigt sich in ungewohntem Gewand

Zum Abschluss des Jahres konnten die Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken II und der HSG Hiesfeld/Aldenrade II in der Landesliga noch zwei Siege einfahren. Die dritte Mannschaft des MTV Rheinwacht kassierte gegen Tabellenführer Hülser SV hingegen die erwartete Niederlage.

MTV Rheinwacht Dinslaken II – TV Borken 21:18 (10:11): Die zweite Mannschaft des MTV Rheinwacht Dinslaken hat in der Handball-Landesliga einen 21:18 (10:11)-Erfolg gegen den TV Borken eingefahren. In der ersten Hälfte taten sich die Dinslakener gegen die 3-2-1-Deckung der Gäste schwer und gerieten nach einer frühen 3:1-Führung (5.) ins Hintertreffen. Borken lag zwischenzeitlich mit vier Toren vorne (10:6, 23.), doch bis zur Halbzeit kämpfte sich der MTV dann wieder heran. In der zweiten Hälfte ließen die Hausherren bis zur 57. Minute nur noch vier Gegentore zu und führten mit sechs Toren (21:15), ehe Borken in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik betrieb. „Die Defensive war heute ausschlaggebend. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und über die kompletten 60 Minuten waren viele technische Fehler drin, aber insgesamt waren wir die bessere Mannschaft“, resümierte MTV-Trainer Jörg Schwarz.

MTV II: Sprehn, Reinhardt; Enders, Niklas De Lede (2), Ahls (1), Czeslik (8), Grasbon, Frank (2), Hetzel, Pieper (2), Nahlmann (2), Käfer; Hesselmann (4), Fynn De Lede.

Hülser SV – MTV Rheinwacht Dinslaken III 19:26 (6:13): Die dritte Mannschaft des MTV musste sich mit 19:26 (6:13) beim Tabellenführer Hülser SV geschlagen geben. Bereits nach etwas mehr als zwölf Minuten lagen die Dinslakener mit 1:7 hinten, ehe Trainer Martin Terwiel eine Auszeit nahm, nach der der MTV drei Treffer in Serie folgen ließ. Dennoch zogen die Gastgeber bis zur Pause davon. Auch in der zweiten Hälfte ließ der Ligaprimus nichts anbrennen und fuhr den Sieg ungefährdet nach Hause. „Wir haben uns sehr gut aus der Affäre gezogen, der Gegner ist schon nicht ohne. Die zweite Halbzeit haben wir ausgeglichen gestaltet, obwohl der Gegner nicht unsere Kragenweite ist. Unser Torhüter hat gut gehalten und wir haben uns zum Jahresende gut verkauft. Ich bin zufrieden“, bilanzierte MTV-Trainer Martin Terwiel.

MTV III: Jonas Terwiel, Walter (2), Lutz Kemmerling, Palapys (1), Horstmann, Hagenstroem (1), Tielmann, Michel Kemmerling (2), Müller, Lars Terwiel (3), Sojat (3), Gorris (2), Fynn De Lede (5).

SV Schermbeck – HSG Hiesfeld/Aldenrade II 23:24 (12:11): „Das war Abstiegskampf pur“, meinte HSG-Trainer Jörg Schnier nach dem Erfolg im Kellerduell. Den Gästen fehlten fünf Spieler verletzungsbedingt. Die A-Jugendlichen standen diesmal nicht zur Verfügung, da sie zeitgleich in Königshof ran mussten. Sören Hillig und Florian Jüngling waren für die erste Mannschaft im Einsatz. Zu allem Überfluss mussten die Rot-Weiß-Violetten auch noch in den Ausweichtrikots ihres Gegners auflaufen, weil ihre eigenen Trikots erst zehn Minuten nach Spielbeginn in Schermbeck eintrafen. Bis Mitte der zweiten Hälfte war die HSG das schwächere von zwei ganz schwachen Teams. „Erst nach dem 14:18 ging ein Ruck durch unsere Mannschaft“, so Schnier, der eine starke Schlussphase seiner Schützlinge zu sehen bekam. Aus dem 19:21 machten die Gäste ein 23:21 und brachten den so wichtigen Sieg danach nach Hause. Torhüter Frederik Barth zeigte bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause eine starke Leistung. Im Angriff stach André Metzner als elffacher Torschütze hervor.

HSG: Metzner (11/2), Wefers (4), Höhne (3), von Kuczkowski (2), Matic (2/1), Jesper Schnier, Jörg Roskosch (1/1).