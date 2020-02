Glückauf Möllen ist gegen Nachbar Yesilyurt klarer Favorit

Dinslaken/Voerde. Der Tabellendritte Glückauf Möllen geht mit viel Respekt in die Partie gegen den Nachbarn. Wacker Dinslaken muss sich bei Dersimspor steigern.

Nach einer langen Winterpause, vor der der aktuelle Tabellendritte Glückauf Möllen bereits drei Nachholspiele gesammelt hat, trifft der Aufstiegsaspirant der Fußball-Kreisliga A am Samstag um 15.15 Uhr auf den Tabellenletzten und Nachbarn Yesilyurt Möllen. „Personell müssen wir ein bisschen schauen, aber grundsätzlich müssen wir jeden Gegner so nehmen, als wäre er der stärkste, auch wenn wir auf dem Papier der klare Favorit sind“, warnt Glückauf-Trainer Christian Schwarz, der auf die privat verhinderten Daniel Burkamp und Cedric Leers verzichten muss. Darüber hinaus stehe hinter dem Einsatz von Daniel Pietruszka noch ein Fragezeichen, aber es sehe gut aus.

„Yesilyurt hat gegen Hiesfeld nur 0:1 verloren. Uns wird nichts geschenkt, das wird eine knifflige Aufgabe“, betont der Coach. Mit der Vorbereitung sei er sehr zufrieden, „die Jungs haben alle mitgezogen, wir hatten teilweise 20 Mann beim Training.“

Bei Yesilyurt ist das Personal ebenfalls nicht vollständig, doch Trainer Öztürk Yilmaz geht durchaus optimistisch an die Partie heran. „Glückauf ist Favorit, und es wird ein schweres Spiel, aber wir freuen uns drauf. Wir wollen an die Leistung von letzter Woche anknüpfen und dabei das Bestmögliche herausholen."

Verzichten muss der Yesilyurt-Coach auf Nico Kochanek und Belmin Hadzibajramovic, darüber hinaus sind drei Neuzugänge noch nicht spielberechtigt.

Antonica fordert drei Punkte

Bereits um 14.15 Uhr ist Wacker Dinslaken beim 1. FC Dersimspor zu Gast. Für die Wackeraner ist es eine ganz wichtige Partie, mit einem Sieg können die Feldmärker auf zwei Punkte an den Konkurrenten heranrücken und sich gleichzeitig etwas Luft nach unten verschaffen. Dafür muss gegenüber dem 0:6 gegen RWS Lohberg am vergangenen Spieltag aber eine deutliche Steigerung her.

„Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, da zählt nichts anderes als die drei Punkte, sonst wird es langsam eng“, nimmt Wacker-Trainer Marcel Antonica seine Mannschaft in die Pflicht. Personell hat Wacker „alle Mann an Bord“.