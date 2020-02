Glückauf Möllen holt Mert Kilic von Blau-Weiß Oberhausen

Kurz vor dem Ende der Transferfrist hat Fußball-A-Kreisligist Glückauf Möllen sich noch einmal verstärkt. Mert Kilic konnte von BW Oberhausen verpflichtet werden.

Kilic wollte den Bezirksligisten eigentlich in eine andere Richtung verlassen, aber die beiden Vereine konnten sich nicht einigen. Dann kam Said Koumbaz ins Spiel. Der Winterneuzugang kennt Kilic schon seit Jahren und spielte bis vor kurzem noch mit ihm in Oberhausen zusammen.

Der 29-Jährige hat vor seiner Station in Oberhausen lange Zeit für die DJK Vierlinden, den FSV Duisburg und GW Holten gespielt. Bei den Möllener soll der Linksfuß für noch mehr Stabilität im Spiel sorgen. „Mert hat einen starken linken Fuß, ist technisch gut und hat sehr viel Ruhe am Ball. Zudem ist er charakterlich top, was das Paket perfekt für uns macht“, so der Sportliche Leiter Kevin Kapteina.

Die Möllener haben mit Kevin Burkamp aber auch einen Abgang zu verzeichnen. Der Ersatztorwart hängt seine Handschuhe an den Nagel. Für ihn kommt Pierre Salewski nach seiner abgesessenen Sperre zurück in den Kader.