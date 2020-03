Im Vorfeld der Bezirksliga-Partie gegen Viktoria Buchholz hatte sich Dirk Lotz noch über die endlich wieder richtig gute Personallage bei seinen Friedrichsfelder Fußballern gefreut. Doch schon am Sonntagvormittag kam es für den Coach der SV 08/29 knüppeldick, denn nach den krankheitsbedingten Absagen von Sebastian Weinkath und Oguzhan Derebasi stand Lotz plötzlich ohne seine etatmäßige Innenverteidigung da. Dazu verletzte sich Torjäger Finn Müller schon in den Anfangsminuten am Oberschenkel, musste nach einer knappen Viertelstunde endgültig vom Platz. Nackenschläge, die Friedrichsfeld an diesem Tag nicht wegstecken konnte. Mit 2:4 (1:3) unterlagen die „Vereinigten“ dem Gast aus dem Duisburger Süden.

„Wir haben zu keinem Zeitpunkt an die Leistung anknüpfen können, die wir noch am Donnerstag beim 2:2 in Mülheim gezeigt haben. Buchholz musste für seine Tore ja eigentlich gar nichts machen“, ärgerte sich Lotz hinterher. Schon nach zwei Minuten geriet sein Team ins Hintertreffen. Der in die Innenverteidigung gerückte Marco Wohlgemuth köpfte den Ball beim Rettungsversuch ins eigene Tor.

08/29 benötigte etwas Zeit, um sich von dem Schock zu erholen, bekam aber schließlich etwas mehr Zugriff und glich sogar aus. Keeper Christian De Groodt verwandelte gewohnt sicher vom Elfmeterpunkt, nachdem Kapitän Thomas Giesen im Sechzehner gelegt worden war (23.).

Thomas Giesen verkürzt

Mit dem Treffer im Rücken übernahm Friedrichsfeld sogar kurzzeitig die Initiative, machte es Buchholz kurz darauf aber wieder viel zu einfach. Soufian Serifoski traf ungestört zum 1:2 (29.) und hatte auch am 1:3 (37.) großen Anteil. Mit Niklas Jansen war es am Ende aber wieder ein Friedrichsfelder, der beim Rettungsversuch vollstreckte. Kurz nach dem Wechsel folgte die Vorentscheidung. Wieder hatte Serifoski leichtes Spiel (48.).

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe Immerhin: die gebeutelten Friedrichsfelder ließen die Köpfe nicht hängen und verhinderten so zumindest eine so deutliche Schlappe wie in der Hinrunde. Mit dem zweiten 08/29-Treffer durch Giesen (62.) keimte sogar noch einmal etwas Hoffnung auf, doch den Hausherren fehlten einfach die Mittel, um Buchholz in der letzten halben Stunde noch einmal unter Druck zu setzen. Dass kurz vor dem 2:4 der beste Friedrichsfelder Jasper Weigl angeschlagen vom Feld musste, passte ins Bild eines gebrauchten Nachmittags. „Natürlich waren die Ausfälle nur schwer zu kompensieren, aber wir haben uns auch dumm angestellt“, resümierte Lotz nach der ersten Niederlage in 2020.