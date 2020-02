Ertugrul Yirtik ist zurück bei Glückauf Möllen

Die Winterpause in der Kreisliga A ist fast vorbei und die Fußballer von Glückauf Möllen dürfen sich unmittelbar vor dem Start der Pflichtspiele über einen weiteren Neuzugang freuen. Mit Ertugrul Yirtik kehrt ein alter Bekannter zurück an die Rahmstraße. Im Jahr 2016 gelangen dem Angreifer ganze 43 Tore in 27 Spielen. Danach lief er zunächst für Yesilyurt Möllen und zuletzt in der Bezirksliga für die SV 08/29 Friedrichsfeld auf.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

„Ertugrul“, erklärt Möllens Sportlicher Leiter Kevin Kapteina, „war nach seinem Weggang immer ein Thema bei uns. Wir waren jedes Jahr daran interessiert, ihn zurück zu holen, und sind froh, dass es jetzt auch geklappt hat.“ Kapteina kennt seinen Wunschstürmer schon einige Jahre und beschreibt dessen Spielstil mit einem Augenzwinkern: „Er ist ein klassischer Mittelstürmer ohne Rückwärtsbewegung.“ Nach Mert Kilic, Said Koumbaz und Massek Fall ist Yirtik schon der vierte Neuzugang in Möllen. Glückauf ist für die Rückrunde gewappnet.