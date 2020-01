Erfolgreicher Spendenaufruf macht RWS Lohberg stolz

Es gab Momente, da hatte Bahri Haciimamoglu Tränen in den Augen. Die überwältigende Anteilnahme am Schicksal des kleinen Saygin Aydemir ging dem stellvertretenden Vorsitzenden von RWS Lohberg ans Herz. „Wir sind unheimlich stolz. Unser Vereinsslogan ,Wir sind eine Familie’ hat sich erfüllt“, sagt Haciimamoglu.

Kurz vor Weihnachten hatten die Lohberger einen Spendenaufruf gestartet, um die Familie des dreijährigen Saygin zu unterstützen. Der Neffe von Nachwuchstrainer Soner Aydin leidet an der hierzulande seltenen Krankheit Thalassämie – auch als Mittelmeeranämie bekannt. Eine Behandlung in Deutschland war nicht möglich und macht nun einen längeren Aufenthalt in Antalya notwendig. „Das Problem ist, dass die Krankenkasse die Kosten nur für drei Monate übernimmt“, weiß Haciimamoglu. Um eine optimale Heilung zu gewährleisten, müssen Saygin und seine Mutter aber ein Jahr in der Türkei bleiben. Zu den teuren Medikamenten kommen die Kosten für eine Wohnung vor Ort und die Lebenshaltungskosten.

Ein privater Spendenaufruf der Familie war zunächst mäßig erfolgreich geblieben, durch die hohe Reichweite des Vereins aber konnte das ursprüngliche Spendenziel von 2500 Euro mit nun rund 4000 Euro in kürzester Zeit sogar übertroffen werden. Haciimamoglu: „Allein über Facebook haben wir 12.000 Leute erreicht.

Weitere Betroffene unterstützen

Im Verein wurde fleißig gespendet, die erste Mannschaft verzichtete auf alle Prämien und auch die Trainer beteiligten sich. Besonders gerührt ist Bahri Haciimamoglu über die Beteiligung vom Ligakonkurrenten Wacker Dinslaken. Dort verzichteten alle Trainer für einen Monat auf ihre Aufwandsentschädigungen. „Das Wort Konkurrent benutze ich nicht gerne. Dass Wacker sich beteiligt hat, das macht mich schon stolz“, gesteht der stellvertretende Vereinsvorsitzende ergriffen. Der Klub konnte sogar so viele Spender mobilisieren, dass die Familie von Saygin Aydemir, der am Mittwoch operiert werden soll, mit dem übrigen Geld nun sogar Betroffene vor Ort unterstützen kann. „Es kann daher noch weiter gespendet werden. Wir leiten die Gelder dann gerne weiter“, so Haciimamoglu.

Wer spenden möchte, kann sich direkt an den Verein RWS Lohberg wenden.