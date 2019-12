Enders mahnt beim MTV zur Ruhe: „Nur nicht verrückt machen“

Die bisherige Auswärtsbilanz der TSV Bonn ist beeindruckend. Vier von mittlerweile fünf Partien auf fremdem Parkett hat die Turn- und Sportvereinigung rechtsrheinisch für sich entscheiden können. Auf der anderen Seite hat der MTV Rheinwacht in der heimischen Douvermannhalle bei bislang fünf Versuchen noch gar keinen Sieg eingefahren. Wenn die Dinslakener Regionalliga-Handballer am Sonntag um 11.15 Uhr das Team aus der ehemaligen Bundeshauptstadt zur letzten Partie vor der Weihnachtspause empfangen, spricht allerdings nicht nur diese Statistik gegen die Hausherren. Hinzu kommt, dass die Mannschaft als Vorletzter im Abstiegskampf mittlerweile unter großem Druck steht, der Ballast von sechs Niederlagen in Serie und der ungemein schwache Auftritt beim 26:32 in Rheinbach nach der Pause, an dem der amtierende Meister unter der Woche noch schwer zu knabbern hatte.

„Alles, was du nicht tun darfst, ist, dich jetzt verrückt zu machen“, sagt MTV-Kreisläufer Christoph Enders, „wir müssen einfach die Ruhe bewahren.“ Sein Trainer sieht das ganz ähnlich: „Vom Kopf her ist es momentan wirklich sehr schwierig, aber wir dürfen trotzdem keinen Angsthasen-Handball spielen, müssen mutig sein“, fordert Harald Jakobs, der hofft, dass sich sein Team vor allem auch in der Abwehr wieder steigern kann: „Eine stabile Deckung ist der Schlüssel, um überhaupt in Punktnähe zu kommen.“

Kruse trainiert beschwerdefrei

Stabilisieren sollte die Abwehr Trainersohn Robert Jakobs, der in Rheinbach fehlte, Sonntag im Normalfall aber wieder mit von der Partie ist. Auch den Einsätzen von Enders, der unter der Woche beim Training zweimal krank passen musste und Jonas Höffner, der wegen einer Schulung nicht dabei sein konnte, sollte nichts im Wege stehen.

Rekonvaleszent Nils Kruse hat wieder ohne größere Beschwerden trainieren können und darf gegen Bonn auf seine ersten Saisonminuten hoffen – eine Alternative mehr im Rückraum gegen einen Kontrahenten, auf den Harald Jakobs große Stücke hält: „Sie haben vielleicht keinen Topshooter in ihren Reihen, aber alle Akteure haben einen durchweg hohes Niveau. Bonn ist sehr spielstark und agiert häufig auch mit einem siebten Feldspieler. Da müssen wir enorm aufpassen und uns gegenseitig unterstützen“, warnt der Rheinwacht-Coach, der nur zu gerne mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen würde. Zumal gleich im Januar ganz wichtige Partien gegen direkte Konkurrenten folgen. Herausforderungen, für die ein wenig Rückenwind nicht schaden dürfte.

Ob’s im letzten Meisterschaftsspiel vor Weihnachten tatsächlich mit dem ersten Heimsieg klappt? Die Dinslakener Akteure wollen ihre treuen Fans, die ihr Team auch im letzten Heimspiel gegen Opladen wieder frenetisch unterstützten, nur zu gerne damit beschenken. Für jeden Zuschauer gibt’s beim Einlass auf Kosten der Mannschaftskasse außerdem eine Wertmarke für ein Freigetränk.