Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Hiesfeld/Aldenrade II haben seit Wochen einen unglaublichen Lauf. Mit einem 26:17 (12:8)-Erfolg über die Uedemer TuS feierte die HSG bereits ihren siebten Sieg in Folge und ist seit neun Partien ungeschlagen.

Die HSG kam sehr gut ins Spiel und setzte sich mit einem 3:0-Lauf bereits frühzeitig ab (5:2, 6.). Uedem antwortete zwar schnell, doch in der Folge konnten sich die Gastgeberinnen wieder absetzen. In der zweiten Halbzeit dauerte es knapp drei Minuten bis zum ersten Torerfolg, doch danach kam die HSG wieder in den Rhythmus und konnte ihre Führung weiter ausbauen. Trainer Guido Lai war voll des Lobes: „Ich bin total begeistert. Wir waren von der ersten Minute an konzentriert, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff hat sofort alles funktioniert. Das war das beste Spiel, seit ich hier Trainer bin.“ Außerdem freute sich der Coach über die Hilfe von Svenja Schauenburg, die vor allem in der Abwehr wichtig gewesen sei.

HSG II: Bilek, Limprecht; Lai (3), Köster (5), Schauenburg, Tenten (2), Gülicher (4/2), Schulte-Euler (1/1), Schwarz, Völlings (5), Brock (3), Golley (2), Herms (1).

Der MTV Rheinwacht Dinslaken verlor gegen den Tabellenzweiten HG Kaarst/Büttgen nach einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung mit 18:19 (11:11) und rutscht auf Rang zwölf ab.

Dabei zeigten die MTV-Damen laut Zwanzig-Zeh eine solide Leistung, kämpften bis zum Schluss und auch die Einstellung stimmte. Als weniger solide und parteiisch sah der Trainer die Leistung der Schiedsrichter: „Es war schon auffällig, dass wir in mehreren Situationen ungerecht behandelt wurden. Besonders in der Schlussphase war deutlich zu erkennen, dass Kaarst/Büttgen noch zumindest einen Punkt mit nach Hause nehmen sollte“, erklärte Sascha Zwanzig-Zeh. Nachdem der MTV noch in der 56. Minute mit 18:17 in Führung lag, sollen die Unparteiischen ein ums andere Mal strittig entschieden und die Gastgeberinnen so zur Niederlage geführt haben.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Dennoch zog Zwanzig-Zeh auch positive Schlüsse aus der Begegnung: „Wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen, wir haben eine gute Partie gezeigt und die Dinge, die wir im Training geübt haben, deutlich besser gemacht als noch zuvor.“ Mit dem TV Issum sowie der Turnerschaft Lürrip warten in den kommenden Wochen zwei machbare Aufgaben für den MTV. „Wir müssen abwarten, wie die kommenden Spiele verlaufen. Sollten wir wieder nicht punkten, dann weiß ich auch nicht mehr weiter“, meint Zwanzig-Zeh.