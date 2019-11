Alle Jahre wieder geht es für die Dinslakener Tennisvereine wenige Wochen vor Weihnachten in die Winterhallenrunde. Für diese Saison haben die erste Frauen von TC Rot-Weiß Dinslaken als auch die Damen und Herren vom TV Jahn Hiesfeld ihre Akteure gemeldet.

Für den TC Rot-Weiß geht es in der 1. Verbandsliga um Punkte. Das erste Spiel steht am Samstag um 14 Uhr gegen den TC Kaiserswerth auf dem Programm. Spielführerin Anika Engelbrecht muss dabei bereits zwei längerfristige Verletzungen kompensieren. „Die werden in diesem Jahr nicht mehr spielen können. Insgesamt ist der Klassenerhalt unser vorrangiges Ziel“, so Engelbrecht, die sehr schwere Spiele auf ihre Mannschaft zukommen sieht. „Alles darüber wäre Bonus und Zugabe für uns.“ Von Anfang an gilt der Auftrag, so schnell wie möglich Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

Dabei vertraut die Truppe auf den altbewährten Kader, Zugänge gab es keine. Ganz oben in der Setzliste stehen Gina Betzholz und Dorothee Schmelt. „Wir wollen in den Einzeln, je nach Fitnessstand und Verfügbarkeit, die stärksten Spielerinnen aufstellen“, teilt die Spielführerin des TC Rot-Weiß mit. „Aber in den Doppeln wollen wir etwas durchmischen.“ In der Gruppe sieht sie die Mannschaften aus Bredeney und Düsseldorf als Favorit, gibt aber zu Bedenken, dass die Winterspiele in der Halle generell herausfordernd seien. „Aber vor allem gilt, weiterhin Spaß bei der Sache zu haben“, sagt Anika Engelbrecht.

Qualitativ verstärkt

Robin Pischel, Spielführer der Herren 1 vom TV Jahn Dinslaken in der 2. Verbandsliga, teilt erfreut mit, dass sich die Mannschaft qualitativ verstärkt hat. „Neu sind der Niederländer Lars Bijsterbosch der an Eins gesetzt ist und Tim Müller“, sagt Pischel. „Wir erhoffen uns viel von beiden, beide verbessern unser Team. Wir hoffen aber auch, so vielleicht den ein oder anderen vom Tennis im Verein begeistern zu können.“ Außerdem soll verhindert werden, dass Finn Bischof an Position Eins spielen muss. Geplant ist außerdem, jeweils die stärksten Akteure spielen zu lassen, falls es möglich ist. Profi Bijsterbosch könnte aber durch seine häufigen Turniere mal verhindert sein.

Ziel ist laut Pischel aber oben mitzuspielen: „Wenn alle fit bleiben, wollen wir auch Erster werden. Aber man muss auch sehen, was die Konkurrenz macht.“ In der Gruppe sieht er Kamp-Lintfort sowie St. Hubert vorne, der Netzballverein könnte für ihn eine Überraschung darstellen. Zum Auftakt reist die Truppe am Samstag um 14 Uhr zu Moers 08.

Konkurrenz gut aufgestellt

Die Damen aus Hiesfeld spielen zur selben Zeit in der 2. Verbandsliga beim TC Benrath. Spielführerin Elisa Schmidtke hat für den Aufstieger ein Ziel vor Augen: Die Klasse halten. „Wir schauen mal, wie die Liga so wird. Wenn wir uns halten können, wäre das schön.“ Die Konkurrenz in der Gruppe sieht sie gut aufgestellt, daher glaubt sie an schwere Herausforderungen für ihr Team.

An den ersten beiden Positionen sind mit Maxim van Ossenbruggen und Nicole Boots zwei Niederländerinnen gesetzt. Neu dabei ist Chiara Visiello. „Sie ist neu aus Krefeld gekommen, wir haben sie im Sommer zufällig bei einem Turnier gesehen“, sagt Sportwart Robin Pischel. Aber auch das Eigengewächs und Talent, Luisa Linnemann, soll Spielzeit bekommen. „Generell versuchen wir die stärkste Aufstellung zu wählen, aber wollen auch den Jüngeren ihre Zeit geben. Da mischen wir ein wenig“, formuliert Schmidtke abschließend.