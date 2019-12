Dinslaken. Neun teils sehr ausgeglichen besetzte Rennen werden am Dienstag ab 11.20 Uhr ausgefahren. Trabreiter Garry peilt am Bärenkamp den 20. Sieg an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dinslakener Silvester-Renntag bleibt bei den Aktiven beliebt

Mit einer guten Tradition soll man nicht leichtfertig brechen. Der Renntag an Silvester ist eine solche Traditionsveranstaltung in Dinslaken, er findet auch 2019 statt und hat sich im Vorfeld großer Beliebtheit erfreut. Neun teils sehr ausgeglichen besetzte Rennen werden am Dienstag ab 11.20 Uhr ausgefahren und bieten letztmalig in diesem Jahr die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Für die Aktiven auf der Piste – zumal in den drei PMU-Rennen – und für die Wetter am Totoschalter, denn neben dem „normalen Angebot“ sollten sich die Viererwette im 2. Rennen und die mit dem vierten Rennen beginnende V6-Wette besonderer Beachtung erfreuen, da beide mit einem Jackpot ausgestattet sind.

Wenn beim 19. Start eine unglaubliche Serie zu Ende geht, so entspricht das einem Turfgesetz, das da lautet, dass es keine Unschlagbaren gibt. Doch Trabreitsuperstar Garry musste sich für die erste Niederlage in Dinslaken wahrlich nicht schämen, sprang doch ein Ehrenplatz heraus. Nun aber soll es Silvester noch einmal knallen. Mit der neuen und alten Trabreitchampionesse Ronja Walter soll beim 20. Start am Bärenkamp der 19. Sieg her. Zum Auftakt trifft Blitzstarter Garry aus dem zweiten Band nur fünf Gegner, die er fraglos bezwingen kann. Schlag auf Schlag geht es mit Attraktionen weiter, denn im zweiten Rennen wird ein Jackpot von knapp 1400 Euro in der Viererwette ausgeschüttet. Das Amateurfahren in der Klasse bis 5500 Euro ist ein Buch mit sieben Siegeln, so dass mit einer enormen Quote zu rechnen ist, erst recht, wenn Favorit Floris van Egmont mit Nicole Hildebrandt versagen sollte. Alles scheint möglich zu sein, selbst ein Sieg des aus Hamburg anreisenden Sven Bartels mit seiner Its Race Time.

Die V6-Wette ist nicht nur mit einem Jackpot in Höhe von 6324,92 Euro versehen, sondern wartet überdies mit einer Garantieauszahlung von 10.000 Euro auf und beginnt an vierter Stelle. Die bessere Anfängerklasse bietet bereits einige Optionen. Auch hier kann der Sieg durch Gypsy Quick (Manfred Walter) oder Chepetto (Aylin Müller) in den Norden der Republik gehen. Vor allem Joy Dragon mit Tim Schwarma will das unterbinden.

Das dritte PMU-Rennen des Tages könnte mit Quick Winner und Champion Michael Nimczyk seinen Favoriten haben, doch die von Esta Fete Benach (Danny den Dubbelden) angeführte Konkurrenz wird jeden Schwächemoment des Favoriten ausnutzen. Gar ohne Favoriten muss man wohl in der Anfängerklasse an siebter Stelle der Karte hantieren.