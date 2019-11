Dinslakener Moral wird gegen Hamborns Reserve nicht belohnt

Dinslaken. Maxi Spitzer hat mit dem Schlusspfiff den Ausgleich auf dem Fuß, doch der 07-Keeper kratzt den Schuss noch von der Linie. So bleibt es beim 3:4.

Wenn es an einem am Samstagmittag auf dem Ascheplatz in der Feldmark nicht mangelte, dann war das Spannung. Die beiden A-Ligisten SC Wacker Dinslaken und Hamborn 07 II schenkten sich nichts und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Das bessere und glücklichere Ende hatten die Fußballer aus dem Duisburger Norden. Die Gastgeber kämpften bis zum Schlusspfiff, leisteten sich aber auch einige individuelle Patzer und verloren die Partie denkbar knapp mit 3:4 (1:2).