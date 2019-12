Dinslakener Kobras testen einen Stürmer aus Bad Kissingen

Die Saison der Dinslakener Kobras in der Eishockey-Regionalliga ist ein Wechselbad der Gefühle. Euphorie und Enttäuschung wechseln fast wöchentlich oder kommen sogar zusammen. So wie in der vergangenen Woche, als die Mannschaft von Trainer Milan Vanek das Duell gegen die Ratinger Ice Aliens dank eines starken letzten Drittels noch gewinnen konnte. Die Kehrseite der Medaille war dann aber die Verletzung von Jesse Parker. Der Kanadier steht den Dinslaken nach seiner Schulterverletzung in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. Am Sonntag kommt es bereits zum nächsten Aufeinandertreffen der beiden Rivalen. Um 19 Uhr gastieren die Ratinger dann zum Duell in der Schlangengrube.

Zaslawski ist eine Option

Die Begegnungen der beiden Mannschaften haben echten Derby-Charakter. Die geografische Nähe gibt da einen entscheidenden Ausschlag, denn einige Akteure haben schon auf beiden Seiten gespielt. So auch Dinslakens Trainer Milan Vanek, für den die Duelle immer etwas besonderes sind.

Unter der Woche sind nach längerer Verletzungspause erstmals Alexander Zaslawski und Pascal Behlau wieder mit auf dem Eis gewesen, wobei Behlau noch keine Schutzkleidung trug, wie Vanek verrät: „Pascal muss sich erstmal wieder eingewöhnen. Es ist sehr gut, dass er schon wieder einen Schläger in der Hand hatte und ein bisschen fahren konnte. Ein Einsatz kommt für ihn aber noch zu früh.“

Anders sieht es da bei Verteidiger Zaslawski aus, der für den Sonntag schon eine Option ist. Aber auch bei ihm möchte Vanek Vorsicht walten lassen. Der Übungsleiter selbst war in dieser Woche nicht beim Training. Nachdem nahezu jeder Spieler schon krank war, hat es nun auch den Trainer erwischt. Ein Glück, dass Vaneks Vater die Mannschaft mittlerweile gut kennt und schnell einspringen konnte.

Dinslakens Sportlicher Leiter Thomas Esser ist gemeinsam mit Trainer Vanek nun schon ein paar Tage auf der Suche nach möglichen Verstärkungen. Kurz vor dem Spiel gegen Ratingen haben die beiden den einen ersten kleinen Erfolg zu vermelden. Mit Jakub Revaj kommt ein Tryout-Spieler für drei Begegnungen aus Bad Kissingen nach Dinslaken. Aber auch wenn der Stürmer verpflichtet wird, sind die Aktivitäten auf dem Transfermarkt damit nicht abgeschlossen, wie Vanek betont: „Wir sind noch auf der Suche nach einem Ersatz für Jesse Parker.“

Vor dem Duell mit den Ratingern haben sich die Dinslakener, beziehungsweise einer der Sponsoren, etwas besonderes einfallen lassen. Der Geldgeber ermöglicht allen Zuschauern am Sonntag freien Eintritt. Eine Aktion, über die sich Mannschaft und Trainer besonders freuen. „Ich hoffe“, so Milan Vanek voller Vorfreude, „dass viele Leute das Angebot nutzen und uns unterstützen. Das ist wirklich eine großartige Idee.“

Weihnachtsfeier ohne Vanek

Eine kleine mannschaftsinterne Weihnachtsfeier gibt es schon am Freitagabend bei den Kobras, Milan Vanek verzichtet allerdings auf seine Teilnahme: „Die Jungs sollen mal ordentlich feiern, das ist schon okay. Ich hoffe nur, dass wir uns am Sonntag dann auch selber mit einem Sieg gegen Ratingen beschenken.“

Die Ice Aliens kommen als Gegner eigentlich sehr gelegen, denn das Duell in der Vorwoche konnten die Dinslakener mit 8:5 für sich entscheiden. Wenn die Kobras die Leistung, vor allem aus dem Schlussdrittel, bestätigen, dann würde der fünfte Platz weiter gefestigt.