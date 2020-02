Dinslakener Duo holt mit dem Düsseldorfer HC den Europapokal

Dinslaken. Pia Lhotak und Nathalie Kubalski jubeln mit dem DHC nach dem 4:2-Finalerfolg über den Gastgeber aus Den Haag. Der zweite Triumph nach 2016.

Vier Jahre nach dem ersten Triumph im weißrussischen Minsk haben Pia Lhotak und Nathalie Kubalski mit dem Düsseldorfer HC erneut den Europapokal im Hallen-Hockey geholt. Im Finale der diesjährigen Auflage besiegten die beiden Dinslakenerinnen mit ihrem Team aus der Landeshauptstadt die Mannschaft des Gastgebers „hdm“ aus Den Haag nach umkämpften 40 Minuten mit 4:2 (1:2). Dass eine Woche zuvor bei der DM in Stuttgart nur zur Vizemeisterschaft gereicht hatte, war spätestens mit dem Endspielerfolg vor voller Halle vergessen.

In der Gruppe B hatte sich der DHC souverän mit drei Siegen über Arminen Wien (2:1), Elektrostal aus Russland (6:3) und Minsk (5:0) an die Spitze gesetzt. Das Halbfinale gewann Düsseldorf dann am Samstagabend knapp mit 3:2 gegen Sumchanka aus der Ukraine. Im Endspiel geriet das deutsche Team nach 1:0-Führung mit 1:2 in Rückstand, bewies unter Druck dann aber Kampfgeist und die nötige Coolness.