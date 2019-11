Dinslaken Kobras unterlagen den Hammer Eisbären

Wenn man den Dinslakener Kobras eines derzeit nicht absprechen kann, ist das der unbändige Wille auf Erfolg. Der Eishockey-Regionalligist wirft Woche für Woche alles aufs Eis und versucht immer das Beste herauszuholen. Am Freitagabend zog die Mannschaft von Trainer Milan Vanek beim 4:6 (0:1, 2:3, 2:2) zwar den Kürzeren gegen die Eisbären aus Hamm, verkaufte sich dennoch sehr teuer.

An Kino und Unterhaltung sollte es am Freitagabend in keinem Fall fehlen, denn beide Mannschaften agierten ohne Rücksicht auf Verluste und nahmen jede Rangelei in Kauf. Dass im letzten Drittel alle Akteure aufeinander losgingen, war auch das Verschulden der Unparteiischen Ramona Weiss. Sie hatte einige Szenen vorher nicht geahndet, Kobras-Kapitän Bendedikt Hüsken nach einem Stockschlag sogar wegen einer Schwalbe verwarnt und so fast schon einen Faustkampf provoziert. Als im letzten Drittel die Fäuste flogen, hatte auch Marvin Frenzel seine Handschuhe gegen Schlagkraft getauscht. Sogar für gewöhnlich ruhige Spieler wie der Kanadier Jesse Parker wurden in die Schlägerei involviert.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Aber der Reihe nach. Im ersten Spielabschnitt gab es ordentliches Eishockey in der Schlangengrube und den Führungstreffer für die Gäste durch Milan Svarc (12.). Auch wenn die Gastgeber sich ordentlich präsentierten, so war das Toreschießen zunächst den Gästen vorbehalten. Durch Svarc (21.) und Tim Pietzko (25.) zogen die Hammer Eisbären davon. Die Antwort der Kobras ließ aber nicht lange auf sich warten. Kontingentspieler Martin Benes verwertete ein Zuspiel von Sven Schiefner zum 1:3 (26.). Kurios wurde es dann in der 30. Spielminute. Dinslakens Philipp Heffler umkurvte gleich mehrere Gegner und schloss aus spitzem Winkel ab. Die Hartgummischeibe flog zunächst an den Pfosten und dann über die Torlinie. Keiner der Unparteiischen hatte aber vernünftig hingeschaut und das Tor erkannt, so wurde auf Bully entschieden.

Milan Vanek verlor jegliche Fassung und warf seine Taktiktafel auf das Eis. Als Bestrafung erhielt seine Mannschaft eine Strafzeit, welche von Henrik Müller abgesessen wurde. Die Gäste nutzten die Undiszipliniertheit und zogen durch Aaron Reckers auf 4:1 weg (31.). Eine Art Vorentscheidung war gefallen. „Das darf mir natürlich nicht passieren“, ging Vanek nach dem Spiel mit sich ins Gericht. Dennoch hätten die Schiedsrichter das eindeutige Tor der Dinslakener anerkennen müssen.

In der Schlangengrube brodelte die Stimmung. Aufgeben galt allerdings nicht als Option. Getreu dem Motto „Jetzt erst recht“ erzielte Leon Taraschweski in der 40. Minute das 2:4. Die Dinslakener Hoffnung wurde zu Beginn des letzten Spielabschnitts durch Kevin Orendorz’ Treffer zum 5:2 für die Gäste zwar gedämpft, war aber nicht weg (41.). Nur zehn Sekunden später traf Stefan Dreyer zum 3:5.

Die harte Gangart der Gäste machte den Kobras zu schaffen. So kassierte Kapitän Benedikt Hüsken in der 42. Minute einen offensichtlichen Schlag in den Nacken, wurde aber aufgrund einer Schwalbe verwarnt. Die paradoxen Entscheidungen der Schiedsrichter schlugen auf beiden Seiten ihre Wellen und endeten in der 45. Minute mit einer Schlägerei. Selbst Torhüter Marvin Frenzel stürmte von der Wut gepackt aus seinem Kasten, warf seine Schutzkleidung ab und stürmte sich ins Getümmel. Diese Situation hatten die Unparteiischen außergewöhnlich gut unter Kontrolle und verwarnten gleich drei Akteure auf beiden Seiten mit Zeitstrafen.

Die Gastgeber stellten das Eishockeyspielen nicht ein und verkürzten durch Philipp Heffler auf 4:5 (50.). Die Hoffnung auf mindestens einen Zähler war wieder da, die Enttäuschung folgte jedoch vier Minuten später, als Kevin Thau auf 6:4 erhöhte (54.). Auch das Spiel ohne Torwart sollte bei den Kobras nicht mehr reichen. Milan Vanek nahm den Auftritt seiner Mannschaft dennoch positiv: „Die Leute hier müssen Geduld haben. Wir sind auf einem sehr guten Weg und da fehlen wirklich nur Kleinigkeiten.“

Strafminuten: Dinslaken 28, Hamm 20.