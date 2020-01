Dinslaken Kobras starten mit Niederlage in die Pre-Playoffs

Schon eine Stunde vor dem Bully hieß es Schlange stehen vor der Schlangengrube. Der freie Eintritt lockte zahlreiche Besucher in die Dinslakener Eissporthalle und sorgte für eine grandiose Kulisse. Normalerweise zählen die Dinslakener Kobras bei Heimspielen in der Eishockey-Regionalliga zwischen 200 und 300 Zuschauern. Am Freitagabend aber kamen 1087 Interessierte zum Start der Pre-Playoffs. Die heimischen Giftschlangen blieben lange Zeit auf Augenhöhe, mussten sich den Eisbären aus Hamm aber dennoch mit 5:8 (2:2, 1:2, 2:4) geschlagen geben.

Die Euphorie vor dem Anpfiff war groß. Unterschiedliche Fanlager heizten sich mit Gesängen ein und boten eine tolle Bühne für die Spieler. Auch Dinslakens verletzter Kanadier Jesse Parker hatte vor dem Spiel noch eine Videobotschaft an seine Kobras geschickt und der Mannschaft viel Glück für das Spiel gewünscht.

Von Beginn an hellwach

Glück brauchte es aber zunächst nicht, denn die Gastgeber waren von Beginn an hellwach. Nach nur 44 Sekunden verwandelte Martin Benes die Dinslakener Eissporthalle mit seinem Treffer zum 1:0 in ein Tollhaus. Während die Zuschauer sich noch in den Armen lagen, hatte Hamm schon die richtige Antwort parat. Nur 15 Sekunden später traf Ibrahim Weißleder zum Ausgleich.

Beide Mannschaften drückten früh aufs Tempo und boten den Zuschauern einen offenen Schlagabtausch. Richtig hitzig wurde es dann zum ersten Mal in der zwölften Minute, als Dinslakens Verteidiger Moritz Hofschen und Hamms Marc Polter einige Unklarheiten durch einen kleinen Faustkampf aus dem Weg räumten. Nachdem beide auf der Strafbank Platz genommen hatten, ging die Partie weiter und die Gastgeber setzten das nächste Ausrufezeichen. Pascal Behlau besorgte die erneute Dinslakener Führung nach Zuspiel von Martin Benes (13.). Doch auch dieses Mal sollte diese nicht lange währen. Genau 30 Sekunden später war es erneut Weißleder, der für die Eisbären zum Ausgleich traf (14.).

Zu Beginn des zweiten Drittels hatte die Dinslakener Defensive einen kleinen Aussetzer, doch Torhüter Marvin Frenzel war auf dem Posten und entschärfte einen guten Schuss von Weißleder (21.). Im Gegenzug wurde wild vor dem Hammer Tor gestochert, ehe Pascal Behlau die Hartgummischeibe dann zur erneuten Führung über die Linie beförderte (22.). Aller guten Dinge sind drei, dachten sich dann auch die Eisbären und glichen durch Kevin Thau ein weiteres Mal innerhalb kürzester Zeit aus (24.). Fünf Minuten vor dem Ende des Mitteldrittels übernahmen die Gäste dann sogar das Zepter und gingen durch Weißleder mit 4:3 in Führung. Immer wieder Weißleder. Der kleine wendige Angreifer brachte die Dinslakener Defensive ein ums andere Mal zur Verzweiflung und tankte sich immer wieder durch die Reihen.

Im Schlussdrittel gab es dann recht früh den nächsten Dämpfer für die Gastgeber. Nach knapp vier Minuten erzielte Kevin Thau das 5:3 (44.). Dieses Mal hatten die Giftschlangen nach 33 Sekunden die Antwort parat. Pascal Behlau stellte mit seinem dritten Treffer an diesem Abend den alten Abstand wieder her (45.). Die Hoffnung auf einen möglichen Ausgleich rückte aber schnell wieder in weite Ferne, denn Dustin Demuth traf nur wenige Sekunden später zum 6:4 für die Eisbären (45.). Über den Gegentreffer und die mangelnde Mitarbeit seiner Vorderleute verärgert, zertrümmerte Goalie Moritz Frenzel seinen Schläger und wurde gleich durch Lucas Erhardt ersetzt. Aber auch er musste nach wenigen Minuten hinter sich greifen, als zunächst Milan Svarc (49.) und dann Igor Furda (49.) für die Gäste trafen. Den 5:8-Endstand besorgte dann Neuzugang Sören Hauptig nach Zuspiel des wohl besten Dinslakeners an diesem Abend, Pascal Behlau (57.).

Kobras-Trainer Milan Vanek war nach der Schlusssirene sichtlich unzufrieden und fasste zusammen: „Wir haben drei Punkte verloren, aber es gibt noch 27 zu holen in dieser Runde. Wir haben nach den Toren immer gedacht, das wird ein Selbstläufer, und dann schnelle Gegentore kassiert. Ich kann das nicht verstehen, aber ich möchte da auch nicht zu viel sagen. Ich muss erstmal darüber schlafen. Erstaunlich fand ich, dass einige Spieler aus Hamm deutlich fitter waren als unsere, obwohl sie in den letzten Tagen nicht auf dem Eis waren. Vielleicht sollten wir in Zukunft auch weniger trainieren und mehr Pausen machen.“