Dinslaken Kobras peilen das Finale im NRW-Pokal an

Nach dem Regen kommt bekanntlich auch wieder die Sonne. Ob das bei den Dinslakener Kobras ebenso ist, bleibt noch abzuwarten. Auf zwei Siege in der Vorwoche folgten am Freitag und Samstag zwei Niederlagen. Eigentlich also wieder Zeit für Sonnenschein. Schon am Dienstag geht es für die Mannschaft von Trainer Milan Vanek im Halbfinale des NRW-Pokals weiter. Um 20 Uhr treten die Giftschlangen bei den Ratinger Ice Aliens an und wollen um jeden Preis ins Finale einziehen.

Ganz einfach wird das allerdings nicht. Auch wenn die Kobras die Aliens vor gut zwei Wochen noch mit 5:1 nach Hause schickten, so sind die Vorzeichen in dieser Begegnung anders. Nachdem sich am Samstag auch noch Martin Benes krankgemeldet hat, standen Vanek nur noch elf Spieler zur Verfügung. Für das Spiel am Dienstagabend kehrt Moritz Hofschen nach seiner Sperre zurück in den Kader, was aber ist mit den anderen acht Ausfällen?

Experimente in der Defensive

Vanek und die Verantwortlichen der Kobras wollen auf jeden Fall alles versuchen, um eine schlagkräftige Truppe aufs Eis zu bekommen. „Wir schauen mal, was sich vor dem Spiel machen lässt. Vielleicht bekommen wir noch einen oder zwei Spieler mehr fit für das Spiel“, so der Übungsleiter hoffnungsvoll. Besonders in der Defensive vermisst Vanek einige Spieler und musste zuletzt immer wieder experimentieren.

Am Sonntag und Montag hat er seinen Schützlingen bis auf Arzttermine Zeit zum Verschnaufen gegeben. Nach dem Spiel in Ratingen gibt es wieder einen Tag Pause, denn der Zeitplan der Kobras ist stramm. „Wir haben jetzt“, erklärt Vanek, „fünf Spiele in neun Tagen. Das ist Wahnsinn. Durch die ganzen Verletzungen müssen die anderen Spieler natürlich noch mehr spielen, was es für uns nicht einfacher macht.“

Vor dem Spiel bei seinem Ex-Klub Ratingen möchte der Coach dennoch keine Ausreden hören: „Ich bin heiß und die Jungs sind auch super motiviert. Wir wollen irgendwie ins Finale kommen, deshalb spielen wir schließlich in dem Wettbewerb mit.“

Vieles hängt in Ratingen also vom Personal ab. Ob Finale oder nicht, was die Dinslakener nicht gebrauchen können, sind Sperren oder weitere Verletzte. Denn schon am Freitag geht es in der Regionalliga weiter in der Schlangengrube gegen den amtierenden Meister aus Herford.