Dinslaken. Eishockey-Regionalligist Dinslaken Kobras hat Ersatz für den verletzten Jesse Parker gefunden und sich gleich mit zwei Offensivkräften verstärkt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dinslaken Kobras holen Dmitri Kuznetsov und Sören Hauptig

Die Dinslaken Kobras haben für die heiße Phase der Eishockey-Saison nochmal nachgelegt. Zum einen wurde der Ersatz für den langzeitverletzten Jesse Parker gefunden, doch die Offensive wird auch durch einen deutschen Spieler weiter verstärkt.

Allerdings kommt der Parker-Nachfolger nicht aus Nordamerika, denn Dmitri Kuznetsov ist Russe. Der 23-jährige Stürmer wurde in Tyumen geboren, ist 1,83 Meter groß und wiegt 82 Kilo. Er kann als Linksaußen oder als Center eingesetzt werden und schießt rechts. In seiner Jugendzeit ging er nach Amerika und spielte dort in der WSHL. 2017 wechselte er nach Dänemark und scorte dort bis zur letzten Spielzeit überwiegend in der 2. Liga.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Ein Glücksgriff ist den Kobras mit der Verpflichtung von Sören Hauptig gelungen, denn der 29- jährige ist ein gestandener Oberliga-Stürmer. Hauptig ist 1,79 Meter groß und wiegt 78 Kilo. In der vergangenen Saison spielte der gebürtige Dresdener noch für den Herner EV, bevor er sich eine Pause gönnte. Seit 2011 spielte er in der dritthöchsten deutschen Spielklasse: zwei Spielzeiten in Essen, eine in Ratingen und sechs Saisons beim Herner EV. In 354 Oberliga-Partien erzielte er 219 Scorerpunkte.