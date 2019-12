Dinslaken 09 will Ligaprimus Mülheimer FC ein Bein stellen

Jahresabschluss in der Fußball-Bezirksliga: Im letzten Spiel vor Weihnachten trifft die SV 08/29 Friedrichsfeld am Sonntag, 15.15 Uhr, auf den SC 26 Bocholt. Dinslaken 09 empfängt bereits um 14.15 Uhr den Tabellenführer Mülheimer FC 97.

Nach zuletzt drei Siegen in Folge wollen die Friedrichsfelder ihre gute Form bestätigen. Trainer Dirk Lotz erwartet aber einen starken Gegner aus Bocholt: „Das wird nicht einfach, wir werden den SC 26 auch nicht unterschätzen. Die haben eigentlich eine gute Truppe und wir hätten sie viel weiter oben erwartet.“ Die Bocholter stehen derzeit mit 16 Punkten auf einem Abstiegsrang mit fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer.

Personell hat Lotz weiter so seine Probleme, neben fünf bereits länger verletzten wichtigen Akteuren fehlt am Sonntag auch Oguzhan Derebasi aus privaten Gründen. „Aufgrund der personellen Lage sehen wir die Hinrunde als verkorkst an, wollen aber noch das Beste daraus machen. Wenn wir einen Sieg holen, kann man das noch als versöhnlich ansehen“, so Lotz.

Um die drei Punkte zu behalten, fordert der Coach von seiner Mannschaft, das eigene Spiel erneut durchzubringen. „Jeder Punkt ist in dieser engen Liga wichtig. Leicht wird es gegen Bocholt nicht, aber wenn wir hochkonzentriert auftreten, bin ich zuversichtlich.“

SuS 09 peilt Nichtabstiegsplatz an

„Unsere Defensive hat sich im Vergleich zum Saisonstart deutlich verbessert“, sagt Dinslakens Trainer Julian Schubert. „Auch die Anzahl der Gegentore ist geschrumpft.“ Umso ärgerlicher sei es, dass gegen den TuB Bocholt zwei individuelle Fehler zum 2:2-Endstand geführt haben. Somit harren die Dinslakener vor dem schwierigen Heimspiel gegen den Mülheimer FC trotz zweimaliger Führung weiterhin auf dem ungeliebten Relegationsplatz aus.

Mit einem Sieg gegen den Spitzenreiter könnten die Gastgeber in der Bezirksliga aber bis auf Platz zehn springen. „Das ist natürlich eine riesige Motivation für uns, dass wir nach so langer Zeit endlich die Abstiegszone verlassen können“, sagt Schubert. „Die Jungs haben Bock, einen Großen zu ärgern.“ Es wäre nicht das erste Spitzenteam, dem die Dinslakener in dieser Saison ein Beinchen stellen. Bereits Anfang November gewann der SuS 09 bei Viktoria Buchholz mit 2:1.

Gute Erinnerungen an das Hinspiel gegen den Mülheimer FC hat Schubert aber nicht. „Da haben wir uns abschießen lassen“, erinnert sich der Trainer an das 0:7. Es war die höchste Saisonniederlage der Dinslakener. „Wir haben keine Laufbereitschaft gezeigt und auf jeden Fall etwas gut zu machen.“

Bis auf Mittelfeldspieler Max Suchomel, der urlaubsbedingt ausfällt, kann Schubert am Sonntag aus dem Vollen schöpfen. Entsprechend optimistisch geht der Trainer in die Partie. „Wir werden uns nicht verstecken. Es wäre doch für den Saisonverlauf überragend, wenn wir auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern würden.“