Die SV 08/29 Friedrichsfeld lässt auch 2020 nicht locker

Alle Jahre wieder… gewinnen die Bezirksliga-Fußballer der SV 08/29 Friedrichsfeld die Voerder Hallenstadtmeisterschaft der Senioren. Bei der diesjährigen Ausgabe konnte die Mannschaft von Trainer Dirk Lotz alle drei Paarungen für sich entscheiden und sich somit zurecht zum Dauersieger küren. Da bereits die Titel 2018 und 2019 gewonnen wurden, geht der Pott nun endgültig an die Friedrichsfelder.

„Dann muss die Stadt für nächstes Jahr erstmal einen neuen Pokal organisieren“, so Bürgermeister Dirk Haarmann im Rahmen der Siegerehrung, der jedoch auch die konstant guten Leistungen der SV 08/29 anerkannte. Neben Haarmann war auch der Stadtsportverband mit der 2020er-Auflage des Turniers äußerst zufrieden, da waren sich Gerd Rademacher, Organisator und Moderator, sowie Dieter Ellerbrock, Ehrenvorsitzender des SSV, einig.

Aber nun zum Sportlichen: Schon die erste Paarung des Gastgebers TV Voerde gegen den SV Spellen hatte es in sich. Nach einem Hin und Her, vor allem in der ersten Halbzeit, ging das Spiel mit einem 5:5 (4:3)-Unentschieden zu Ende. Hiermit hatten beide Mannschaften zwar keinen Start nach Maß hingelegt, jedoch war noch alles offen für einen möglichen Titelgewinn.

Möllen mit gemischter Mannschaft

In der nächsten Partie trafen dann der spätere Letzte und Erste aufeinander. Führten die Möllener zur Pause noch ein wenig überraschend mit 1:0, drehten die „Vereinigten“ in der Folge auf und entschieden das Aufeinandertreffen noch mit 5:3 für sich. Dazu Trainer Lotz: „Am Anfang haben wir erst einmal einige Minuten gebraucht, es war schließlich die erste Einheit im neuen Jahr. Am Ende wurde es dann besser“

Neben der Niederlage im ersten Spiel, ging auch die zweite Begegnung der Mannschaft von GA-Coach Christian Schwarz gegen den SV Spellen mit 1:7 (1:2) verloren. „Wir sind mit Spielern der ersten, zweiten und dritten Mannschaft angetreten, da konnte man den Qualitätsunterschied schon sehen“, so Schwarz später, der jedoch dem Ergebnis insgesamt keine große Bedeutung beigemessen hatte. Auch Andre Feldkamp, der in diesem Jahr erneut dem Gespann aus Co-Trainer Fabian Pöss und Kapitän Marcel Lucahsen das Wort ließ, war da ähnlicher Meinung, auch wenn man in der letzte Partie des Tages noch mit Titelchancen an den Start ging: „Natürlich wäre es schon gewesen, neben dem Titel auf dem Feld auch in der Halle zu gewinnen, wir sind aber auch so einverstanden.“ Darauf folgte erwartungsgemäß der Sieg der 08/29er gegen den TVV mit 6:3 (5:2).

Somit war die vorletzte Partie des Abends dann auch das kleine Finale, welches der TVV mit 9:5 (1:2) für sich entschied und beim eigenen Turnier zumindest nicht Letzter wurde. Auch wenn man sportlich bei der Mannschaft von Trainer Jörg Lieg keine Glanzleistungen sah, war vor allem Obmann Norbert Litschko von dem Verlauf der ganzen Veranstaltung begeistert. „Als Ausrichter haben wir einen schönen Nachmittag gehabt.“

Spellen zwei Minuten in Überzahl

Auf dem Feld ging es dann im finalen Spiel des Abends noch um Platz eins. Hier hatte man bei der Auslosung ein glückliches Händchen und die Zuschauer sahen ein spannendes Aufeinandertreffen. Auf das 3:2 des Favoriten folgte im zweiten Durchgang noch ein Spektakel, welches Friedrichsfeld dann mit 8:6 für sich entschied. Zehn Minuten vor dem Ende drohte die Partie beim Stand von 6:6 noch zu kippen, vor allem als der SV Spellen zwei Minuten in Überzahl agieren konnte. Es setzte sich schließlich jedoch die Klasse des Bezirksligisten durch. Drei Minuten vor dem Ende hatte sich Friedrichsfeld wieder einen Zweitore-Vorsprung erspielt.

Während der anschließenden Siegerehrung hob Rademacher noch einmal die fairen und torreichen Spiele hervor und bedankte sich bei allen Helfern. Bleibt zu hoffen, dass ab dem Sommer dann mit Yesilyurt Möllen auch der fünfte Verein der Stadt, der die Titelkämpfe zuletzt bestreikte, wieder dabei ist.