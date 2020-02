Die Dinslakener Kobras stehen mit dem Rücken zur Wand

Zumindest ihren ersten Zähler haben die Dinslakener Kobras in den Pre-Playoffs der Eishockey-Regionalliga ergattert. Zum ersten Sieg fehlte im Heimspiel gegen den Herforder EV zwar auch nur ganz wenig. Am Ende mussten sich die Gastgeber aber mit 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. In der sechsten Minute der Overtime sorgte HEV-Spieler Kilian Hutt mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend für betretene Mienen bei den Kobras.

Der Dinslakener Trainer Milan Vanek zeigte sich nach dem Spiel noch lange aufgewühlt und wollte deshalb auch kein Statement abgeben. Sein Kapitän Benedikt Hüsken aber bezog Stellung: „Die klügere Mannschaft hat heute gewonnen. Jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand.“

Schiefner trifft zum 1:0

Sven Schiefner hatte die Gastgeber mit 1:0 (6.) in Führung gebracht. Dem ersten Treffer des Abends war ein herrliches Zusammenspiel von Dmitrii Kuznecov und Martin Benes vorausgegangen. Den Schuss von Benes konnte Kieren Vogel im Herforder Tor noch abwehren. Schiefner staubte aber erfolgreich ab. Die Kobras ließen defensiv nicht viel zu, mussten schließlich aber doch den Ausgleich durch Kilian Hutt (14.) hinnehmen.

Im Mitteldrittel brachte „Glücksgriff“ Sören Hauptig die Kobras wieder in Front. Der Ex-Herner traf aus ganz spitzem Winkel zum 2:1 (28.). Es folgte die Zeit von Marvin Frenzel. Herford drückte auf den erneuten Ausgleich, doch der Dinslakener Goalie machte reihenweise Großchancen der Gäste zunichte, wurde zurecht von den Fans mit „Marvin, Marvin“-Sprechchören gefeiert. Die Hausherren wurden lange eingeschnürt, hatten aber kurz vor Drittelende noch einmal Überzahl. Pascal Behlau hielt einfach mal drauf – 3:1 (39.).

Im letzten Drittel ging es dann aber schnell wieder in die andere Richtung. Jörn Weikamp (41.) und Damian Martin (45.) glichen für die Dragons aus und sorgten für eine spannende Schlussphase, in der Martin Benes in doppelter Überzahl die Dinslakener erneut in Front hätte bringen können. Doch sein Schuss klatschte nur an den Pfosten (54.).

Auch in der Overtime hatten die Kobras noch Gelegenheiten, um einen zweiten Punkt einzusacken. Das glücklichere Ende hatte aber – wieder einmal – der Gegner.