Dinslaken. Die Dinslakener Kobras warten in den Pre-Playoffs weiter auf die ersten Punkte. Bei den Bären in Neuwied fehlt dem Gast auch das Scheibenglück.

Die Dinslakener Kobras nutzen in Neuwied ihre Chancen nicht

In den Pre-Playoffs der Eishockey-Regionalliga warten die Dinslaken Kobras weiter auf die ersten Zähler. Bei den Bären aus Neuwied unterlag die Mannschaft von Milan Vanek mit 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). Dabei spiegelte das Ergebnis nicht zwingend den Spielverlauf wider. Grund für die Dinslakener Niederlage war vor allem die schwache Torausbeute.

Beide Seiten gingen höchst motiviert aufs Eis. Wie giftig die Kobras an diesem Tag waren, zeigen schon zwei Zeitstrafen nach gut fünf Minuten. Die Gastgeber nutzten die Überzahl geschickt und gingen durch Jeffrey Smith mit 1:0 in Führung (7.). Die Gäste aus Dinslaken wirkten keineswegs eingeschüchtert und spielten, übrigens übrigens mit dem zunächst fraglichen Martin Benes, weiter nach vorne. Der erste und einzige Treffer gelang den Kobras dann zu Beginn des Mitteldrittels. Jerome Baum und Sören Hauptig bedienten Dennis Appelhans, der den Ausgleich gegen seinen Ex-Klub besorgte (24.).

Die Bären wirkten eingeschüchtert und Vaneks Schützlinge waren am Drücker. Die Gäste ließen aber zahlreiche Chancen aus und brachten es nicht fertig, die Hartgummischeibe über die Torlinie der Hausherren zu buchsieren. „Im zweiten Drittel“, kommentierte Trainer Vanek die Druckphase seiner Mannschaft, „müssen wir auf 3:1 wegziehen. Aber die Jungs haben in solchen Momenten dann auch kein Glück im Abschluss. Ich glaube der Eishockey-Gott hat einfach nicht an uns geglaubt.“Später im Spiel sollte die alte Floskel „Wer die Tore vorne nicht macht, der bekommt sie hinten dann rein“ wieder Gültigkeit finden. Die Gastgeber drehten in den Schlussminuten noch einmal auf und kamen durch Maximilian Wasser (54.) und Schahab Amnikia (60.) zum Erfolg.

Milan Vanek sprachlos

Dinslakens Trainer Vanek tat sich schwer, das Geschehen in Worte zu fassen: „Ich bin sprachlos, ich kann den Jungs eigentlich keinen Vorwurf machen. Wir haben gut gekämpft und gut gespielt, was fehlt sind die Tore. Wir müssen anscheinend doch noch lernen, uns zu belohnen. Aber das bringt alles nichts jetzt, wir müssen aufstehen und weitermachen. Wir haben die Punkte verdient.“

Überraschend konnte sich der Konkurrent aus Ratingen gegen die Hammer Eisbären durchsetzen. Gut für die Kobras, denn so bleibt die Gruppe enger zusammen. Am Sonntag (19 Uhr) geht es in der Schlangengrube gegen den amtierenden Meister aus Herford weiter.

Strafminuten: Dinslaken10, Neuwied 8.