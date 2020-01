Die Dinslakener Aufholjagd muss in Remscheid beginnen

Im Dezember kam der Meister ganz unten an. Drei Niederlagen im letzten Monat des vergangenen Jahres, die Konkurrenz punktete – so verbrachten die Handballer des MTV Rheinwacht die Weihnachtsfeiertage nicht wie im Vorjahr an der Tabellenspitze der Regionalliga, sondern als Träger der roten Laterne. Der Weg aus der Abstiegszone dürfte für die Dinslakener nun nur noch über einen erfolgreichen Januar führen, denn jetzt warten gleich drei direkte Konkurrenten auf die Mannschaft von Harald Jakobs. Den Anfang macht am Samstag um 19.15 Uhr die Partie beim Aufsteiger HG Remscheid, der aktuell mit vier Punkten mehr direkt über dem Strich steht. Verlieren verboten! „Da müssen wir unbedingt schon etwas mitnehmen“, sagt auch Jakobs.

Personell gibt es für das Unternehmen Aufholjagd wie gehabt einige Sorgenkinder, aber auch zwei kleine Lichtblicke. Kreisläufer und Abwehrchef Dennis Backhaus hat das Training unter der Woche weiter intensiviert und sollte im Bergischen Land zumindest in Phasen wieder zur Verfügung stehen. Und auch Kapitän Marco Banning stand im Trainingsspiel am Donnerstag gegen die eigene Reserve wieder für einen längeren Zeitraum zwischen den Pfosten. „Das Spiel in Remscheid kommt wohl noch zu früh, aber ich hoffe, dass es jetzt ganz schnell geht. Im Training hat es schon wieder ganz gut geklappt“, sagt der Keeper, der schon ganz früh in der Vorbereitung verletzt ausfiel und jetzt ein gutes halbes Jahr pausiert hat.

Reede bricht Training ab

Eine lange Pause könnte auch Robert Jakobs drohen. Wegen seiner anhaltenden Rückenbeschwerden wird der Deckungsspezialist in den nächsten Wochen definitiv fehlen. Auch mit einem Einsatz von Max Reede sieht es in Remscheid nicht gut aus. Der Rückraumakteur, der sich Mitte Dezember im Heimspiel gegen Bonn am Sprunggelenk verletzte, machte beim Training am Montag einen ersten Versuch, musste diesen aber mit neuerlichen Schmerzen abbrechen.

Regisseur Fabian Gorris klagt aktuell über Beschwerden an der Achillessehne, will aber am Samstag auf jeden Fall auf die Zähne beißen. Luca D’Auria konnte krank nicht trainieren, sollte aber ebenso dabei sein wie Nils Kruse, der nach der Belastung beim Turnier in Sterkrade zu Beginn der Woche etwas kürzer trat. Kreisläufer Christoph Enders kehrte am Freitag gesund aus dem Skiurlaub wieder und ist ebenfalls einsatzbereit.

„Ich habe ein gutes Gefühl. Wir sind gut vorbereitet“, sagt Marco Banning, „wir müssen jetzt punkten, um den Abstand nicht noch größer werden zu lassen und möglichst schnell die Abstiegszone zu verlassen. Das Potenzial dazu haben wir auf jeden Fall.“

Sein Trainer hält vor allem die mentale Komponente für ausschlaggebend, hofft, dass seine Schützlinge die jüngsten Misserfolge im Kellerduell ausblenden können: „Der Kopf wird entscheidend sein, und dazu natürlich die Einstellung. Wenn wir über 55 Minuten oder länger alles abrufen, dann können wir in Remscheid bestehen“, sagt Jakobs. Wie ansehnlich die Partie in der Halle Neuenkamp zwischen dem Tabellenzwölften und dem Schlusslicht und ausfällt, ist dem Dinslakener Übungsleiter dabei „vollkommen egal. Es zählt am Ende nur das Ergebnis“.