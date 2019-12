Die Aufholjagd kostet den dezimierten MTV zu viel Kraft

Dinslaken. Die Dinslakener Handballer erkämpfen sich gegen Opladen zwölf Minuten vor dem Ende die Führung zurück. Dann läuft nicht mehr viel zusammen.

Ein paar Sekunden waren noch zu spielen, aber Fabian Gorris warf den Ball einfach auf den Boden und wendete sich von der gegnerischen Deckungsreihe ab. Die Enttäuschung saß tief bei den Handballern des MTV Rheinwacht. Die Dinslakener Handballer hatten ihr Momentum gehabt, als Maximilian Reede sein Team zwölf Minuten vor dem Ende mit einem kompromisslosen Wurf unter die Latte zum ersten Mal nach ganz langer Zeit wieder in Führung brachte. Doch in der Schlussphase ging den Hausherren dann merklich die Luft aus. So feierte der TuS 82 Opladen die Rückkehr an die Tabellenspitze der Regionalliga, während der amtierende Meister beim 25:30 (12:16) schon die vierte Heimniederlage der Saison kassierte und damit weiter ganz tief im Keller festsitzt.