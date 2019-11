Voerde. Handballerinnen schlagen den SV Straelen knapp mit 21:19 (10:12). Dabei lag der Gast nach der Halbzeit schon mit vier Toren in Front.

Die A-Juniorinnen der SV Friedrichsfeld geben nie auf

Die A-Juniorinnen der SV 08/29 Friedrichsfeld haben ihr Nachholspiel in der Handball-Oberliga gegen den SV Straelen gewonnen. In heimischer Halle setzten sich die „Vereinigten“ knapp mit 21:19 (10:12) gegen den SV Straelen durch.

Kurz nach dem Wechsel lag der Gast schon mit vier Treffern in Front, doch der Friedrichsfelder Nachwuchs steckte nie auf, glich durch Katharina Kampen erstmals wieder aus (16:16/44.) und hatte schließlich nicht unverdient das bessere Ende für sich. Wieder war es Katharina Kampen, die die letzten beiden Tore für 08/29 erzielte. Im Tor wurde Saskia Neijenhuis in Hälfte zwei immer stärker und parierte unter anderem auch zwei Siebenmeter. Am Sonntag (16 Uhr) empfängt Friedrichsfeld nun den HSV Wegberg.

08/29: Möltgen, Saskia Neijenhuis; Kampen (3), Janina Neijenhuis (1), Kalthoff (3), Hader (3), Ridder, Scholle, Krischer (1), Reiter (5), Smikalla (5/1), Ben Salem, van der Velden.