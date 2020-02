Der zweite Anzug passt nicht: Hiesfeld fliegt aus dem Pokal

Dass der Kampf um die Meisterschaft in der Landesliga für die Fußballer des TV Jahn Hiesfeld oberste Priorität hat, ließ sich auch an der Startaufstellung ablesen, die Trainer Marcus Behnert im Kreispokal-Achtelfinale beim A-Liga-Spitzenreiter GSG Duisburg ins Rennen schickte. Am Samstag steht für die „Veilchen“ ein wichtiges Nachholspiel in Wermelskirchen auf dem Programm. Behnert schonte deshalb im Duisburger Süden zahlreiche Stammkräfte und musste hinterher feststellen, dass der zweite Anzug auf der Asche des zwei Klassen tiefer spielenden Gastgebers nicht passte. Nach der 2:4 (0:1)-Niederlage hat sich das Thema Kreispokal in dieser Saison sowie der Niederrheinpokal der kommenden Spielzeit für den TV Jahn erledigt.

Gerd Ott hatte schon so eine Vorahnung. „Das wird richtig schwierig hier. Unsere Jungs sind diesen Untergrund ja überhaupt nicht gewohnt“, erklärte der Hiesfelder Abteilungsleiter vor dem Anpfiff. Sein Trainer musste hinterher dann auch eingestehen: „Wir haben nicht verstanden, wie man auf Asche Fußball spielen muss“, sagte Behnert.

Nur Kolberg, Krystofiak und Uzun beginnen erneut

Mit Kevin Kolberg, Kevin Krystofiak und Ahmet Uzun standen zu Beginn nur drei Jahn-Akteure auf dem Platz, die auch am Sonntag beim 5:0-Sieg über Hamborn 07 angefangen hatten. Außenseiter GSG agierte vom Anpfiff an deutlich galliger in den Zweikämpfen, war durchaus gewillt, mitzuspielen und zeigte auch immer wieder individuelle Qualitäten. So mancher Duisburger Routinier ließ die junge zweite Garde des TV Jahn dabei überhaupt nicht gut aussehen. GSG-Angreifer Michael-Detlef Andres traf schon früh das Hiesfelder Lattenkreuz (8.). Drei Minuten später erzielte Aydin Aliosman die Duisburger Führung.

Menke und Schirru kommen zur zweiten Hälfte

Der Gast mühte sich um eine Antwort, hatte einmal Pech, dass der Referee nach einem Foul an Tim Falkenreck nicht auf den Punkt zeigte (25.). Sonst kam bis zur Pause nicht viel vom Favoriten. Zur zweiten Hälfte brachte Behnert Kevin Menke und Damiano Schirru, doch die GSG leistete nicht nur weiter heftige Gegenwehr, sondern war auch noch ungeheuer effektiv. Andres (54.), Dustin Wölke mit direkt verwandeltem Freistoß (57.) und erneut Andres (62.) stellten innerhalb von acht Minuten auf 4:0. Hiesfeld schien erst durch einen verwandelten Krystofiak-Foulelfmeter (66.) richtig wach zu werden. Menke traf noch einmal den Pfosten (77.), bevor der Jahn-Angreifer schließlich den Schlusspunkt setzte (86.).

TV Jahn: Nowoczin; Klemm (59. Mastrolonardo), Kolberg, Krystofiak, Kisters, Kuipers, Uzun, Homberg (46. Schirru), Leite dos Santos, Yilmaz (59. Gataric), Falkenreck (46. Menke).