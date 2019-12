Der TV Voerde hinkt den eigenen Erwartungen hinterher

Nach der Meisterschaft und dem verpassten Aufstieg in der vergangenen Spielzeit hängt der TV Voerde in dieser Saison in der Fußball-Kreisliga A seinen Erwartungen hinterher. Mit 29 Punkten aus 15 Partien haben die Voerder acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Genc Osman II und deren vier auf Lokalrivale Glückauf Möllen. „Es liegt ja auf der Hand. Wir sind nicht so treffsicher wie im vergangenen Jahr. Bei einigen Spielern fehlt vielleicht das Selbstvertrauen oder sie machen sich zu sehr einen Kopf über vergebene Chancen“, sieht Voerdes Trainer Jörg Lieg die Hauptursache in der Chancenverwertung.

Außerdem fehlt bei den Voerdern die Konstanz. Einem 7:1 zum Auftakt gegen Eintracht Walsum ließen sie ein 1:1 beim 1. FC Dersimspor folgen. Nach dem anschließenden 5:0 bei Yesilyurt Möllen hieß es wiederum 1:1 gegen Union Hamborn. „Wenn du nicht nur um die goldene Ananas spielen willst, dann musst du solche Spiele gewinnen“, nimmt Lieg seine Mannschaft in die Pflicht.

Fehlender Konkurrenzkampf

Neben der Chancenverwertung sieht der Coach auch die dünne Personaldecke als Problem. Spieler wie Christoph Pyta oder Thorben Isenberg fallen in dem ohnehin recht dünn besetzen Kader langfristig beziehungsweise immer mal wieder aus. „Wir haben keinen Konkurrenzkampf. Wenn einer mal zwei bis drei schlechte Spiele hintereinander macht, müsste er sich Gedanken machen“, betont der Coach. Man könne zwar auch auf die A-Jugendlichen zurückgreifen, doch da stünde aktuell auch nur ein Spieler zur Verfügung, der sich bislang schwer tue, sich an die Liga zu gewöhnen.

„Wir haben auch Spiele dabei, in denen nicht nur ein oder zwei Spieler, sondern die ganze Mannschaft schlecht ist. Da müssten die Führungsspieler eigentlich die anderen Jungs mitreißen“, appelliert Lieg auch an die Einstellung seiner Mannschaft. „Gut ist, dass wir uns sehr viele Chancen herausspielen. Aber im Strafraum werden wir dann zu inkonsequent und spielen die Möglichkeiten nicht vernünftig zu Ende“, hadert der Übungsleiter.

Nachholspiel zum Start

Ein Paradebeispiel stellt dabei der Hinrundenabschluss bei Eintracht Walsum dar, den die Voerder mit 4:5 verloren. Die Gäste vergaben zahlreiche Chancen, während die Walsumer zwei Möglichkeiten eiskalt verwerteten und in der zweiten Halbzeit nach Voerdes Ausgleich wieder zurückschlugen. „Dazu kommen dann noch Flüchtigkeitsfehler unseres Torhüters, der normalerweise ein sicherer Rückhalt ist, und dann verlierst du so ein Spiel“, seufzt Lieg. „Wir haben einige Spiele abgegeben, die wir hätten gewinnen müssen. Ich hoffe, dass es in der Rückrunde wieder in die richtigen Bahnen läuft“, meinte der Coach. Der TVV startet mit einem Nachholspiel gegen die DJK Vierlinden II (11. Februar) ins neue Jahr. Am 4. Januar stehen noch die Hallen-Stadtmeisterschaften an.

So geht es weiter:

Trainingsstart: Trainer Jörg Lieg bittet seine Mannschaft am 7. Januar 2020 zur ersten Einheit des neuen Jahres.

Testspiele: 12. Januar: Sterkrade 06/07 (A), 18. Januar: DJK Vierlinden (A), 25.0 Januar: Sterkrade 72 (A), 2. Februar: Fortuna Bottrop (A), 8. Februar: PSV Wesel II (H)