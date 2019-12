Dinslaken. Der TV Jahn Hiesfeld geht als Tabellenführer in die Winterpause in der Fußball-Landesliga. Marcus Behnert spricht über die erfolgreiche Hinserie.

Der TV Jahn Hiesfeld spielt eine (fast) perfekte Hinserie

Als Marcus Behnert im Sommer als Trainer beim TV Jahn Hiesfeld anheuerte, stand der Verein vor einem großen Umbruch. Nach sieben Jahren in der Oberliga mussten die „Veilchen“ überraschend den Gang in die Landesliga antreten. Auch Behnert stieg mit Arminia Klosterhardt ab. Innerhalb weniger Wochen formte der Trainer in Hiesfeld jedoch eine Mannschaft, die nach 19 Spieltagen souverän von der Tabellenspitze grüßt. Ein Erfolg, der Erwartungen weckt – auch intern. Bis zur Rückkehr in die Oberliga sei es aber noch ein weiter Weg, warnt Behnert.

„Ich habe keine niedergeschlagenen Jungs vorgefunden, sondern ein Team, das zeigen wollte: Wir können es besser“, beschreibt Behnert das erste Training bei seinem neuen Verein. Natürlich habe die vergangene Saison noch in den Köpfen gesteckt, sagt der Coach. „Aber die Spieler und ich hatten genug Zeit, um den Abstieg zu verdauen und wieder nach vorne zu gucken.“

Behnert hatte Glück: Mit Torwart Marian Ograjensek, Abwehrchef Kevin Kolberg, Dalibor Gataric, Gino Mastrolonardo, Damiano Schirru, Neu-Kapitän Kevin Krystofiak und Stürmer Kevin Menke blieb das Gerüst der „Veilchen“ erhalten. „Das war wichtig. Die haben auch die Erfahrung und nötige Ruhe am Ball“, so Behnert. „Und um diesen Kern haben wir auf Jugendspieler und vermeintliche Underdogs gesetzt.“

Behnert formt eine starke Defensive

Vor allem in der Abwehr war Behnert gefordert. Mit dem Abgang des langjährigen Kapitäns Kevin Corvers verlor der Absteiger eine wichtige Stütze. Auch Philipp Demler wechselte den Klub (TuS Sinsen). Der Trainer improvisierte, schulte Kolberg und Rückkehrer Dennis Wichert von Außen- zu Innenverteidigern um. Auch Pascal Spors, der in Klosterhardt als Stürmer gesetzt war, half nach den Ausfällen von Phil Klemm und Danilo Curaba als Rechtsverteidiger aus. Behnert: „Da haben wir aus der Not eine Tugend gemacht.“ Der Plan ging auf: Mit 25 Gegentoren stellt Hiesfeld die drittbeste Abwehr der Liga.

Zu den positiven Überraschungen der Hinrunde zählte neben der neuformierten Defensive auch Youngster Metehan Türkoglu. „Er hat wahnsinnig viele Spiele von Anfang an gemacht und sich mit großem Ehrgeiz ins Team gespielt“, sagt Behnert über den 18-jährigen Außenspieler. Präsident Dietrich Hülsemann habe Türkoglus Potenzial bei einem U 19-Spiel für Arminia Klosterhardt entdeckt. „Der Wechsel ist ganz klar sein Verdienst.“

Dass Hiesfeld gleich zu Beginn bei Mitabsteiger FSV Duisburg spielen musste, verbucht der Trainer der „Veilchen“ als unglücklichen Zufall. Hiesfeld verlor den Ligaauftakt mit 0:2 und startete denkbar ungünstig in die neue Saison. „Trotzdem war nicht alles schlecht. Es hat einfach an Kleinigkeiten gefehlt, bei denen sich der FSV cleverer angestellt hat.“

Hiesfeld schaffte aber schnell die Wende und profitierte davon, dass nach dem Topspiel gegen den FSV mit Mintard, Wermelskirchen, Hamborn 07 und Steele in den folgenden fünf Partien gleich vier Duelle gegen Aufsteiger anstanden. „Wir haben in den ersten Wochen einige Schwächen gezeigt und lagen nach der ersten Halbzeit oft zurück“, sagt Behnert. „Dass wir immer wieder zurückgekommen sind, ist auch ein Verdienst von Dalibor Gataric.“ Der Edeljoker erzielte allein gegen Steele nach seiner Einwechslung drei Tore. „Es schmerzt unglaublich, dass Dalibor uns die restliche Saison fehlt.“

Emotionale Achterbahnfahrt gegen FSV

Gataric hatte sich im Rückspiel gegen den FSV einen Kreuzbandriss zugezogen. Eine Partie, die Behnert als emotionalsten Höhepunkt der bisherigen Saison einstuft. Kein Wunder: Nach einem 0:2-Rückstand und der Roten Karte für Dennis Wichert (39.) kämpften sich die dezimierten Hiesfelder eindrucksvoll zurück und erzielten in der 89. Minute durch Kapitän Krystofiak sogar noch den 3:2-Siegtreffer. „Ein Dreier, den wir teuer bezahlt haben“, sagt Behnert mit Blick auf Gataric und seinen gesperrten Verteidiger.

Die Quittung folgte nur eine Woche später: Stark ersatzgeschwächt verlor Hiesfeld in Mintard mit 1:4. „Die Niederlage tat brutal weh. Es war so, als ob der Sieg gegen den FSV nicht dagewesen wäre“, erinnert sich der Coach an den letzten Auftritt vor der Winterpause. „Anderseits kann das Spiel auch noch sehr wertvoll sein, um uns klar zu machen, wie viel Arbeit vor uns liegt.“ Schließlich sei sein Team in den ersten 19 Spielen keine acht Punkte besser gewesen als der FSV Duisburg. „So ehrlich müssen wir schon sein.“

Trotzdem habe sich der Tabellenführer auf der anschließenden Weihnachtsfeier die Stimmung nicht vermiesen lassen. „Wir haben uns gesagt, dass wir die Partie als Wachmacher hinnehmen und stolz sein können auf das, was wir bislang erreicht haben“, sagt Behnert. Was allerdings nicht bedeute, dass sich sein Team auf dem Erfolg ausruhen könne. „Der Weg ist noch weit und schwer.“

Von dem zu Saisonbeginn ausgerufenen Saisonziel, erstmal in der Liga anzukommen und zu gucken, was möglich ist, hat sich Behnert allerdings bereits verabschiedet. „Das wäre auch unglaubwürdig, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen am Ende Fünfter werden“, so der Trainer. Jetzt zähle nur noch der Aufstieg. „Die Mannschaft hat das Ziel, das Trainerteam hat das Ziel und dafür werden wir alles geben.“