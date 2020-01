Der TV Jahn Hiesfeld ist bei der GSG Duisburg hoher Favorit

Das Bruderduell fällt aus. Wenn die Fußballer des TV Jahn Hiesfeld am Sonntag um 14.15 Uhr im Kreispokal-Achtelfinale bei der GSG Duisburg antreten, dann hätte Gino Mastrolonardo auf seinen älteren Bruder Michele, der beim A-Liga-Spitzenreiter aus dem Duisburger Süden kickt, treffen können. Der Hiesfelder Taktgeber ist nach seiner Wadenblessur, die er sich vor einer Woche im Test gegen Lackhausen zuzog, zwar wieder fit, am Sonntag aber privat verhindert. Der Landesliga-Primus aus Dinslaken geht natürlich dennoch als hoher Favorit in das erste Pflichtspiel des neuen Jahres.

Eine Woche vor dem Neu-Start in der Meisterschaft in Wermelskirchen will Jahn-Coach Marcus Behnert die Begegnung auch wie ein Pflichtspiel angehen. „Natürlich steht die Meisterschaft bei uns im Fokus, aber wir wollen auch in den Niederrheinpokal und nehmen das Spiel deshalb sehr ernst“, sagt Behnert.

Der Hiesfelder Übungsleiter geht davon aus, dass die Partie an der Großenbaumer Allee auf der für sein Team doch recht ungewohnten Asche stattfinden wird, erwartet deshalb, „dass ein paar Zweikämpfe mehr geführt werden müssen. Tendenziell muss man da einfacher spielen.“

Spors-Einsatz fraglich

Die „Veilchen“ haben eine ordentliche Trainingswoche hinter sich, in der auch Rekonvaleszenten wie Phil Klemm und Nico Kuipers wieder mitmischen konnten. Für Sonntag hat Behnert also die Qual der Wahl. Neben Mastrolonardo droht allerdings noch der Ausfall eines weiteren Routiniers: Pascal Spors klagt aktuell über Kniebeschwerden.