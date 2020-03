Die Saison in der Volleyball-Oberliga ist längst beendet. In der kommenden Woche soll eine endgültige Regelung für den Auf- und Abstieg gefunden werden. Die Damen des STV Hünxe sind von solchen Regelungen nicht betroffen, denn die Mannschaft von Trainer Konstantin Anthis steht nach 15 absolvierten Partien auf dem siebten Platz im unteren Mittelfeld der Tabelle. Ein Resultat, mit dem man im ersten Jahr Oberliga und im ersten Jahr unter Anthis zufrieden sein kann.

Der STV ist gekommen, um zu bleiben. Dies wurde schon zu Beginn der Spielzeit deutlich, als die Anthis-Sechs einen überragenden Start in die neue Spielzeit hinlegte. Nachdem das Auftaktspiel beim SV Wachtberg verloren ging, fanden die STV-Damen sich zunehmend besser in der neuen Spielklasse zurecht und fuhren die ersten Siege ein. Die Hünxerinnen mischten die Liga kräftig auf und standen Mitte November nach einem echten Krimi gegen Bayer Dormagen sogar auf dem dritten Platz in der Oberliga.

Mit Britta Alsdorf zu sechst in Olpe

Doch die fünfthöchste Spielklasse sollte sich dann doch nicht als Spaziergang herausstellen, sondern vor allem als sehr ausgeglichene Liga. Der STV hatte zunehmend mit verletzten oder erkrankten Spielerinnen zu kämpfen, und das spiegelte sich auch in den Ergebnissen wider. „Als wir in Olpe gespielt hatten, waren wir mit unserer Co-Trainerin Britta Alsdorf sechs Leute. Da hätte ich beinahe gespielt“, scherzt Anthis im Rückblick auf die Verletztenmisere seiner Damen.

Der furiose Aufsteiger verlor immer weiter an Boden und rutschte in der Tabelle ab. Aber auch davon ließen sich Anthis und seine Damen nicht verrückt machen. Zwar konnte der Punkteschnitt vom starken Start nicht über die Spielzeit gehalten werden, aber der STV entpuppte sich als Stolperstein für viele Mannschaften und hat sich damit Respekt in der Liga verschafft.

Anthis lauscht den Doobie Brothers

Nicht zu vergessen: Bei den drei Begegnungen gegen Essen, Düren und Aachen II wären mit Sicherheit noch Punkte drin gewesen und somit auch eine bessere Platzierung in der Abschlusstabelle, aber das ist für Anthis nicht so wichtig: „Wir hätten auch noch Fünfter werden könne, aber das ist jetzt sekundär. Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden.“

Ein verfrühtes Saisonende bedeut für Anthis und seine Spielerinnen auch gleichzeitig mehr Freizeit und vor allem Zeit, die Füße hochzulegen, ehe es dann wieder ernst wird. Der Übungsleiter hatte am Sonntag eine gute Alternative zum Volleyball und lauschte einem Live-Konzert der amerikanische Rockband „The Doobie Brothers“. Deren Albumtitel „World Gone Crazy“ (verrückt gewordene Welt), 2010 erschienen, ist aktueller denn je. In Zeiten der Corona-Pandemie sind auch in der Sportwelt viele Fragen ungeklärt. Konstantin Anthis hat aber bereits jetzt einen Plan für die Saisonvorbereitung: „Wir wollen Anfang Juli wieder richtig ins Training einsteigen. Aber bei meinen Damen mache ich mir keine Sorgen, die halten sich eigentlich immer fit.“ Auch für die kommenden Saison hat der Coach schon einen Wunsch: „Wenn möglich, möchte ich noch mehr Spielerinnen haben, diese sollen auch alle gesund bleiben und ich wünsche mir wieder viel Spaß bei der Sache.“

Positive Worte, die besonders in diesen Zeiten ein gutes Gefühl vermitteln.