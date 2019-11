Der MTV muss auch gegen Opladen in der Abwehr improvisieren

Dinslaken. Die personelle Situation macht den Dinslakener Handballern weiter schwer zu schaffen. Der Regionalligist sucht weiter nach Verstärkungen.

Am 24. März 2019 war in der Douvermannhalle schon eine halbe Stunde vor dem Anpfiff kein Platz mehr zu ergattern. Ihr Kommen bereuten hinterher allenfalls die mitgereisten Fans aus Leverkusen. Die Anhänger des MTV Rheinwacht verwandelten die Heimstätte des Dinslakener Handball-Regionalligisten in ein Tollhaus, denn ihre Lieblinge ließen dem Gast im absoluten Topspiel von Beginn an keine Chance und machten beim 27:19-Erfolg einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft. Gerade einmal acht Monate ist das her, doch in der aktuellen Krise liegen gefühlt Lichtjahre zwischen dem Dinslakener Parforceritt im Frühjahr und dem Tagesgeschäft, das aktuell nur Abstiegskampf heißt. Wenn der TuS 82 Opladen sich am Sonntagmorgen um 11.15 Uhr wieder in der Douvermannhalle vorstellt, sind die weiter stark ersatzgeschwächten Hausherren gegen den Tabellenzweiten krasser Außenseiter.