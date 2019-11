Der Aufsteiger STV Hünxe schaut nicht auf die Tabelle

Die Volleyballerinnen des STV Hünxe reisen nach dem gelungenen Saisonstart in der Oberliga selbstbewusst zum TVA Hürth (Samstag, 15 Uhr). „Unsere guten Ergebnisse sind kein Zufall“, betont Trainer Konstantin Anthis. „Der Teamgeist stimmt, und wir sind bemüht, in jedem Spiel stolz und mutig aufzutreten.“ Der Aufsteiger aus der Landesliga belegt mit zehn Punkten aus fünf Spielen den dritten Tabellenplatz – dicht gefolgt von Hürth mit neun Punkten (4.).

Anthis warnt jedoch davor, nur auf die Tabelle zu gucken: „Das kann täuschen.“ Als mahnendes Beispiel führt der Trainer Bayer Dormagen an, das aktuell den neunten Platz belegt: „Ich habe Dormagen im Sommer bei einem Turnier gesehen. Die waren fantastisch“, so Anthis. „Auch in der Liga hätten wir beinahe verloren.“ Erst im fünften Satz konnte Hünxe das Oberliga-Duell denkbar knapp für sich entscheiden. Auch deshalb fordert der Trainer von seiner Mannschaft vollen Einsatz – ungeachtet der Tabellensituation: „In dieser Liga kann jeder gegen jeden gewinnen.“

Zum anstehenden Gegner könne Anthis nicht viel sagen: „Wir haben keine Erfahrungen mit Hürth und nie gegen die Mannschaft gespielt.“ Er gehe jedoch davon aus, dass die Hürther nach der 0:3-Niederlage gegen Wachtberg „durstig auf einen Sieg“ sein werden. „Wenn wir konzentriert bei unserer Annahme und diszipliniert beim Zuspiel sind, wird es für Hürth aber schwer.“