Dinslaken. Viermal ausreichend und nur eine „Zwei“ verdienten sich die Regionalliga-Handballer des MTV Dinslaken bei der Niederlage in Korschenbroich.

Das sind die Noten für die MTV-Handballer in Korschenbroich

Bei der 23:30-Niederlage in Korschenbroich war der Auftritt des MTV Rheinwacht vor der Pause mindestens mangelhaft. In der Einzelbewertung retteten sich einige Dinslakener Regionalliga-Handballer nach dem Wechsel noch in den grünen Bereich.

Nils Ahlendorf: Bekam in Hälfte eins kaum eine Hand an den Ball. Der Dinslakener Torhüter konnte einem aber auch leid tun, weil die Korschenbroicher Spieler immer wieder völlig frei vor ihm auftauchten. 4

Dominik Köller: Der Torwarttrainer war für den wieder mit Rückenproblemen kämpfenden Marco Banning in den Kader gerutscht, spielte in Durchgang zwei aber ähnlich glücklos wie Ahlendorf. 4

Marc Tomke: Konnte nie an seine guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen. 4

Fabian Gorris: Erzielte drei blitzsaubere Treffer aus dem Rückraum, insgesamt kam aber auch von ihm zu wenig. 3-

Jonas Höffner: Ein schöner Treffer in der Anfangsphase, aber auch einige Fehler. 4

Steffen Hahn: Hinten viel schwächer als zuletzt gewohnt. Drehte vorne erst nach der Pause auf. Schönes Kempa-Tor nach Gorris-Pass. 3-

Christoph Enders: Bekam erst kaum Bälle. Ein Wurf, ein Tor. Löste in Hälfte zwei immer wieder von der Mitte an den Kreis auf. 3-

Dennis Backhaus: Im Mittelblock mit Hahn lange nicht gut. Setzte sich aber später vorne noch ein paarmal resolut durch. 3-

Maximilian Reede: Kam nach 18 Minuten und belebte sofort den Angriff. Gute Wurfquote und auch im Eins-gegen-Eins durchsetzungsstark. 2

Marc Pagalies: Dürftige erste Hälfte mit einem schwachem Abschluss, danach ordentlich. Auch zweimal beim Strafwurf sicher. „Zog“ eine rote Karte gegen TVK-Akteur Aaron Jennes. 3+

Ohne Wertung weil zu kurz im Spiel: Nils Kruse, Luca D’ Auria.