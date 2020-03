Dinslaken/Voerde/Hünxe. In Dinslaken, Voerde und Hünxe stellen Sportvereine wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Spiel- und Trainingsbetrieb bis auf weiteres ein.

Die Ausbreitung des Coronavirus legt den Sport auf allen Ebenen lahm. Die Stadt Voerde hat am Wochenende sämtliche städtischen Sportanlagen, also Sportplätze und Sporthallen, sowie das Hallenbad zunächst bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen. Die Gemeinde Hünxe hat alle öffentlichen Veranstaltungen untersagt, das Hallenbad ist seit Sonntag geschlossen.

Der MTV Rheinwacht Dinslaken stellt den Spielbetrieb und den Trainingsbetrieb unabhängig von der Personenzahl ab Montag für zunächst zwei Monate ein. Der Hauptvorstand des VfB Lohberg um die Vorsitzende Karina Wistuba teilte mit: „Nachdem der Fußballverband Niederrhein den Spielbetrieb ausgesetzt hat, bleibt der Trainingsbetrieb im Senioren- und Jugendbereich im Verein bis auf weiteres untersagt.“ Auch die Handballer haben vorerst Spielpause.

Kursangebote beim SuS 09 Dinslaken werden ausgesetzt

Beim SuS 09 Dinslaken wird in den Abteilungen Basketball und Fußball der gesamte Trainingsbetrieb bis zum 19. April eingestellt. Die Leichtathletikabteilung setzt ebenfalls den gesamten Trainings- und Wettkampfbetrieb aus. Alle Kursangebote der der Abteilung Fitness/Breitensport (Aerobic, Kinderturnen, Locker vom Hocker, Volleyball, Wirbelsäulengymnastik, Yoga, Zumba) werden abgesetzt.

Der TV Bruckhausen hat sich dazu entschieden, den kompletten Sportbetrieb drinnen und draußen einzustellen. „Da wir weder unsere Übungsleiter noch unsere Mitglieder einer unnötigen Gefahr aussetzen wollen, halten wir dies für eine angebrachte Handlungsweise“, so Vorsitzender Martin Okruta-Römer. Außerdem bleibt das TVB-Büro bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Es ist weiterhin per E-Mail und Telefon zu den Öffnungszeiten erreichbar. Die für Freitag, 27. März, geplante Mitgliederversammlung wird ebenfalls bis auf weiteres verschoben. Ein neuer Termin wird noch bekannt gegeben.

Mitgliederversammlungen beim TV Bruckhausen und TV Voerde verschoben

Der Vorstand des SV Spellen hat in einer außerordentlichen Sitzung die Einstellung des Spiel- und Trainingsbetriebs für alle Abteilungen beschlossen. Beim TV Voerde wird der gesamte Trainings- und Sportbetrieb sowohl in den Hallen als auch im Sportzentrum vorerst eingestellt. Auch die für Freitag, 20. März, terminierte Mitgliederversammlung wird auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Aufgrund der Entscheidung der nordrhein-westfälischen Landesregierung, die Schulen zu schließen, hat die Hockeyabteilung des TV Jahn Hiesfeld zusammen mit weiteren Abteilungen entschieden, den Trainingsbetrieb einzustellen und die weitere Entwicklung in Sachen Corona abzuwarten. Silvano Bedrina, Mitglied des Jugendfußball-Vorstands, begrüßt die Entscheidung des Fußball-Verbands Niederrhein, alle Spiele bis zum 19. April abzusagen: „Wenn die Absage nicht gekommen wäre, wären wir am Wochenende aus Gründen der Vorsicht nicht angetreten“, so der Trainer der Hiesfelder Fußball-A-Junioren.

Kanu-Verband empfiehlt Stopp bis Ostern

Der Deutsche Kanu-Verband empfiehlt allen Vereinen, vorläufig bis einschließlich Ostern den Wettkampfbetrieb einzustellen. Darunter fallen alle geplanten Regatten auf Vereinsebene, Athletik- oder andere Wettkämpfe. Zudem sollen alle geplanten Gemeinschaftsfahrten oder Unternehmungen zunächst bis Ostermontag abgesagt werden.