Beim kriselnden MTV Rheinwacht Dinslaken kommt viel zusammen

Dinslaken. Nach der Meisterschaft befinden sich die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht nun im Abstiegskampf. Die Ursachen sind vielschichtig.

Dass ein Verein im Jahr nach dem Gewinn der Meisterschaft aus eben der Liga, in der der Titel geholt wurde, absteigt, ist im Handball unterhalb der ersten Bundesliga eigentlich gar nicht vorgesehen. Schließlich berechtigt Platz eins am Ende einer Spielzeit für gewöhnlich zum Aufstieg in die nächsthöhere Klasse. Wegen einer Ligenreform musste der MTV Rheinwacht als Meister der Regionalliga Nordrhein in der Vorsaison aber bekanntlich in die Aufstiegsrelegation – und scheiterte dort. Dass die Dinslakener sich nun ein paar Monate später mitten im Abstiegskampf befinden, hat mehrere Gründe. Ein Erklärungsversuch.