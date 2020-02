Am Niederrhein. Die „Vereinigten“ empfangen den TuS Viktoria Buchholz. Der SuS 09 Dinslaken tritt bei der Zweitvertretung von Arminia Klosterhardt an.

Die letzte Niederlage der SV 08/29 Friedrichsfeld in der Fußball-Bezirksliga ist schon einige Zeit her. In den vergangenen sechs Spielen blieb die Elf von Trainer Dirk Lotz stets ungeschlagen. Ein Remis und fünf Siege stehen zu Buche und damit ist auch ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar. Am Sonntag gilt es diesen zu bestätigen, wenn der Tus Viktoria Buchholz sich um 15.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Tannenbusch vorstellt.

Die Erinnerungen an das Hinspiel sind bei den Friedrichsfeldern noch sehr präsent. Immerhin gingen die „Vereinigten“ in der Hinrunde mit 1:6 beim TuS unter und wollen vor heimischer Kulisse nun Wiedergutmachung betreiben. „Wir haben“, so Lotz entschlossen, „da noch eine Rechnung offen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir im Hinspiel arg dezimiert angetreten sind, was nun wieder anders aussieht.“

Aber nicht nur im Bezug auf das Hinspiel ist die Partie am Sonntag von enormen Wert für 08/29, denn auch in der Tabelle wäre ein „Dreier“ für die Gastgeber von Nutzen. Mindestens um einen Platz würden die Friedrichsfelder im Falle eines Sieges klettern. Im Nachholspiel unter der Woche gelang ein Unentschieden beim Mülheimer SV 07. „Diesen Punkt“, fordert Übungsleiter Lotz, „wollen wir jetzt mit einem Sieg am Sonntag vergolden.“ Nicht mit dabei sein wird Marco Horstkamp, der noch im Urlaub verweilt.

Wegweisende Wochen für den SuS

Ein enorm wichtiges Spiel haben auch die Fußballer des SuS 09 Dinslaken vor der Brust. Am Sonntag um 13 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Julian Schubert bei der Zweitvertretung der DJK Arminia Klosterhardt. Die Gäste aus Dinslaken stehen mit 22 Zählern derzeit knapp vor den Abstiegsrängen und wollen diesen auch möglichst fern bleiben. Den kommenden Gegner hat Schubert im Nachholspiel unter der Woche bereits studiert und weiß: „Klosterhardt gehört, ebenso wie wir, nicht zu den spielstärksten Mannschaften der Liga. Ich denke beide Mannschaften werden am Sonntag sehr tief und kompakt stehen. Es kommt darauf an, wie die Fehler des Gegenübers bestraft werden.“

Ein Punktgewinn würde dem SuS im Kampf um den Klassenerhalt gut zu Gesicht stehen. Schubert nimmt sein Team vor dem Spiel in die Pflicht: „Es beginnen jetzt wegweisende Wochen für uns. Wir müssen gegen die direkten Konkurrenten punkten.“ Nicht mithelfen können dabei Verteidiger Torsten Kandziora und Mittelfeldspieler Max Suchomel, die sich beide im Urlaub befinden.