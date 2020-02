Dirk Lotz ist glücklich. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten 08/29 Friedrichsfeld kann im Nachholspiel am Donnerstag beim Mülheimer SV 07 um 19.30 Uhr endlich personell aus dem Vollen schöpfen. Passend dazu lieferte seine Mannschaft in den vergangenen Partien gute Leistungen ab, fünf Siege in Folge gab es in der Liga. Beim Gastspiel in Mülheim soll der Kontakt zur Spitzengruppe gehalten werden.

„Aktuell ist alles top bei uns, ich habe alle Spieler mit an Bord“, freut sich Lotz. Das bedeutet auch, dass Top-Stürmer Finn Müller nach seiner Augenoperation wieder im Kader steht. „Es hat gegen Lowick ja auch ohne ihn gut mit vier verschiedenen Torschützen geklappt“, sagt der Coach lachend über den 4:2-Sieg, um anzufügen: „Natürlich sind wir froh, dass er wieder dabei ist. Wir wissen um seine Wichtigkeit für uns, und er wird uns gut tun.“

Im Hinspiel „glücklich“ 0:0 gespielt

Gegen den Tabellenfünften werden die Friedrichsfelder als Sechster auch die Tore von Müller gut gebrauchen können. „Im Hinspiel haben wir mit Glück 0:0 gespielt. Mülheim ist personell gut besetzt und eine richtig gute Mannschaft“, erläutert der Übungsleiter.

Daher erwartet er ein knappes Spiel, auch aufgrund des kleinen Spielfeldes am Saarnberg. „Da müssen wir sehen, wie wir mit dem engen Platz zurechtkommen“, so Lotz. „Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind nun gegen Lowick gut gestartet und wollen das fortführen“, gibt er zu Protokoll. Gegen eine Fortsetzung der Siegesserie hätte er logischerweise nichts einzuwenden, schränkt aber ein: „Wenn wir da einen Punkt mitnehmen, wäre ich schon froh.“

Allgemein sieht der Coach den Mülheimer SV als keine leichte Nummer. Aber: „Dadurch, dass wir nun vollzählig sind, kann ich auch mal taktisch wechseln und nicht nur positionsgetreu. Außerdem wird im Training der Konkurrenzkampf größer, da alle spielen möchten und sich keiner ausruhen kann.“ Ferner gilt es, so Lotz, an die gute Hinrunde anzuknöpfen. „Mit Lowick haben wir den ersten Brocken geschlagen. Wenn wir gesund bleiben, ist mit uns zu rechnen.“

Auf die Tabelle, die oben eng beisammen ist, schaut der Trainer der „Vereinigten“ nach eigener Aussage nicht. „Wir schauen nur auf uns und wollen selbst Punkt holen. Nach Sonntag wird man dann mal eine Standortbestimmung sehen können.“ Denn dann empfängt 08/29 Viktoria Buchholz zum Topspiel.