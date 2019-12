Welheimer Löwen hoffen auf einen versöhnlichen Abschluss

Selbstbewusst gehen die Welheimer Löwen am Sonntag in die letzte Partie des Jahres. Trotz der 1:7-Pleite in der letzten Woche beim RWO-Team 12, bei dem Coach Patrick Gödeke angefressen war, weil die Welheimer zur Halbzeit hätten führen müssen, will der Löwen-Trainer gegen den BV Osterfeld (15 Uhr) nun gewinnen.

Patrick Gödeke vertraut auf sein Team – und Stammkeeper Ziwes

Dass die Oberhausener zehn Plätze und 27 Punkte besser dastehen als die Löwen stört Übungsleiter Gödecke nicht: „Wir hatten im Hinspiel einen rabenschwarzen Tag, die Jungs können zeigen, dass sie es besser können.“ Hoffnungen ruhen dabei einerseits im Vertrauen Gödekes in seine am Sonntag vorhandenen Spieler und am wiedergenesenen Stammkeeper Jan-Niklas Ziwes, der am letzten Spieltag lediglich beruflich ausfiel.

Mit einem Sieg zum Jahresabschluss könnten die Löwen vielleicht eine Art Aufbruchsstimmung für die Rückrunde erzeugen. Der Coach findet abschließend noch Worte zu der mäßigen Hinrunde: „Zur Zeit macht meine Trainertätigkeit nicht viel Spaß – das liegt aber nicht an meiner Mannschaft.“

Die Tabelle: Kreisliga B1