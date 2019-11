VfR Ebel kassiert die 13. Niederlage im 13. Spiel

Die Fußballer des VfR Ebel bauen ihre zweifelhafte Serie am 13. Spieltag der Kreisliga B weiter aus. So verlor die Elf vom Lichtenhorst auch ihr 13. Ligaspiel in Serie und bleibt durch das 1:9 (0:2) bei der Zweitmannschaft des VfB Bottrop punktloser Tabellenletzter. Dabei genügten dem Unparteiischen rund 80 Minuten, ehe er ein Einsehen mit dem VfR hatte und die Partei vorzeitig für beendet erklärte. „Wir haben weiterhin dieselben Probleme“, äußerte sich Ebels Spielertrainer Marcel Paul im Anschluss, „uns mangelt es an der Breite im Kader.“

Mit dem Spielverlauf bis zur 60. Spielminute zeigte sich der VfR-Coach durchaus einverstanden. So ging es für die Gäste „nur“ mit einem 0:2-Rückstand in die Pausenkabine, nach dem Seitenwechsel konnte der Spielertrainer selbst für den 1:2-Anschluss sorgen (54.). Erst ein Freistoßtreffer des VfB zum 3:1 (61.) stürzte die Ebeler endgültig ins Dilemma. „Natürlich war der VfB besser, wir können diesem Spiel aber Positives abgewinnen“, so Paul.

Türkü erzielt einen Fünferpack

Nicht zuletzt lebt bei den Ebelern die Hoffnung, dass sich die Personalsituation in der Winterpause verbessern wird. Paul: „Wir wollen dann schon noch versuchen, möglichst viele Punkte zu sammeln. Unser Ziel ist es, die Klasse zu halten. Dazu ist im kommenden Jahr die Fusion mit Polonia abgeschlossen, dann haben wir mehr Planungssicherheit.“

Für die deutlich überlegenen Hausherren avancierte Hazar Türkü mit fünf Toren zum Mann des Spiels. Oktay Cin war per Doppelpack erfolgreich, dazu trafen Maurice Riesner und David van Bruck.

Tabelle: Kreisliga B