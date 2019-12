Der VfR Ebel hat sich für seine Mühen belohnt: Am Sonntag ging das Team nach 13 Niederlagen in Serie erstmals als Sieger vom Platz.

Auf der Sportanlage am Lichtenhorst hat sich am Sonntagmittag eine kleine sportliche Besonderheit ereignet. Nach zuvor 13 Niederlagen in Serie holte der VfR Ebel am 14. Spieltag tatsächlich den ersten Saisonsieg.