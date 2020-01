VfL Grafenwald kassiert vier Gegentreffer in fünf Minuten

36 Minuten lang hielt der VfL Grafenwald dem gegnerischen Offensivdruck stand. Doch dann brachen alle Dämme. Die Zeit zwischen der 36. und 41. Minute kostete dem A-Ligisten die Chance auf ein gutes Resultat. Die Wöller unterlagen bei den Sportfreunden Königshardt II mit 1:4 (0:4).

„Wir haben tief in der gegnerischen Halbzeit einen Einwurf“, schilderte Sven Koutcky die Situation in der 36. Minute, die zum Rückstand führte. Viel schlimmer als der Ballverlust und das Gegentor waren aber die kommenden Spielminuten: „Wir haben das Fußballspielen eingestellt, da war nur noch gegenseitiges Anmeckern“, so Koutcky, der mit dem Notieren der Gegentore nicht mehr nachkam. Königshardt schraubte die Führung in den wenigen Minuten bis zur Halbzeit auf 4:0, das Spiel war entschieden.

Nach dem Seitenwechsel und einer Systemumstellung lief es für den VfL dann deutlich besser. „In der zweiten Halbzeit sind wir das bessere Team, machen das streckenweise richtig gut. Aber drehen konnten wir die Partie nicht mehr“, kommentierte Koutcky. Immerhin: Fabrizio Nowack erzielte in der 55. Minute noch den Ehrentreffer.