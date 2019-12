VfL Grafenwald beendet das Pflichtspieljahr ohne einen Makel

Der VfL Grafenwald geht mit einem 4:2-Erfolg gegen die SG Herne 70 in die Pflichtspielpause. Erst im März nimmt die Kreisliga A den Spielbetrieb wieder auf. Der VfL überwintert unangefochten als Spitzenreiter mit neun Siegen aus neun Spielen - acht Punkte vor dem Tabellenzweiten Preußen Sutum.

Schon im Januar werden sich die Wöllerinnen mit Testspielen gegen höherklassige Gegner fit halten. Ziel ist der Aufstieg in die Bezirksliga. „Wir wollen uns gut auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten und auch schon auf das, was uns ab Sommer hoffentlich erwartet“, so Übungsleiter Simon Witt selbstbewusst.

Greta Rauer bringt den VfL Grafenwald in Führung

Auf dem glatten Boden im Waldstadion kamen die Grafenwälderinnen erst in der zweiten Halbzeit zum Fußballspielen. Beide Teams verhielten sich während der ersten 45 Minuten sehr vorsichtig und zurückhaltend, aus Sorge vor Verletzungen. „Das war natürlich nicht so geplant, wir hatten schon vor, schnell eine Entscheidung gegen den Tabellenletzten herauszuschießen. Aber beide Mannschaften haben es gleich gut - oder besser: schlecht - gemacht.“

Greta Rauer erzielte das 1:0 (17.). Nur vier Minuten später kam Herne nach einem Abspielfehler des VfL zum Ausgleich durch Stefanie Heppelmann. Nach Anna-Lena Schnieders Treffer (27.) führte ein weiterer Fauxpas in den Wöller Reihen zum erneuten Ausgleich, Torschützin war Jasmin Sauer. In der Halbzeitpause nahmen Witt und Steffen Drews ein paar taktische Anpassungen vor.

Luisa Fockenberg bringt Schwung in die Partie

Auch die Einwechslung von Luisa Fockenberg erwies sich als guter Schachzug. Fockenberg ging zwar angeschlagen aufs Feld, brachte aber Schwung in die Partie. „Sie hat sich nicht nur in den Dienst der Mannschaft gestellt, sie hat richtig gut gespielt“, lobte Witt. Lohn für den verbesserten Auftritt des VfL waren zwei sehenswert herausgespielte Treffer von Rauer in der 62. und Schnieder in der 72. Minute.

