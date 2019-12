VfB Kirchhellen kämpft für drei Punkte und ein gutes Gefühl

Das letzte Punktspiel des Jahres wird noch einmal ein besonderes. Denn: „Das Resultat gegen die SG Castrop-Rauxel wird bestimmen, mit welchem Gefühl wir in die Spielpause gehen. Daran lässt sich dann acht Wochen kaum etwas ändern“, sagt Marc Wischerhoff. Kirchhellens Trainer ist trotz der schwachen letzten Wochen optimistisch, dass sich der VfL mit einem Dreier vom Jahr 2019 verabschiedet.

Zwei Punkte aus den letzten sechs Spielen. Kirchhellens Bilanz seit dem 2:0-Erfolg gegen Blau-Gelb Schwerin Mitte Oktober ist ernüchternd, aber durchaus aussagekräftig, wie Wischerhoff findet: „Klar, hinter uns liegen einige schlechtere Wochen. Die positive Entwicklung zuvor konnten wir nicht mehr bestätigen. 95 Prozent reichen in der Bezirksliga einfach nicht.“ Überrascht ist Kirchhellens Trainer von der zuletzt abhanden gekommenen Sicherheit jedoch nicht: „Die Mannschaft ist jung. Es war zu erwarten, dass es einen Einbruch gibt.“

Bittere Erinnerungen an das Hinspiel

Am Sonntag soll das alles aber keine Rolle mehr spielen. Die Kirchhellener peilen gegen die SG Castrop-Rauxel drei Punkte und damit die Revanche für die bittere Hinspielniederlage an. Im August besiegelte ein Gegentreffer in der Nachspielzeit die 1:2-Niederlage des Aufsteigers.

Ein Sieg würde den Kirchhellenern übrigens nicht nur ein gutes Gefühl bescheren: Im besten Fall könnte der VfB seinen Vorsprung auf die Abstiegszone auf zwölf Punkte ausbauen. Personell kann Marc Wischerhoff fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten und den urlaubenden Maximilian Rissel stehen dem Trainer am Sonntag alle Spieler zur Verfügung.

