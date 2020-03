Kirchhellen. Der erste Auswärtssieg soll her. Der VfB Kirchhellen muss am Sonntag beim abstiegsbedrohten Teutonia SuS Waltrop antreten.

Die Auswärtsbilanz des VfB Kirchhellen könnte so langsam eine Aufhübschung vertragen. Sieben Mal trat der Aufsteiger bisher auf auswärtigen Sportanlagen an. Die Ausbeute ist überschaubar: zwei Punkte bei einem Torverhältnis von 7:16. Beim Teutonia SuS Waltrop soll am Sonntag der erste Dreier her.

„Die Tabelle ist ein aussagekräftiger Arbeitsnachweis“, sagt Marc Wischerhoff. Der Trainer des VfB Kirchhellen weiß aber auch, dass mehr in seiner Mannschaft steckt. Vor allem auswärts ließen die Blau-Weißen viele Punkte unnötig liegen.

Nur einmal war Kirchhellen auswärts ohne Chance

Chancenlos war der Aufsteiger eigentlich nur beim 0:3 gegen den FC Marl. In allen anderen Spielen war mehr möglich, als die tatsächlichen Resultate. Beim Kellerkind in Waltrop sind die Chancen auf den ersten Auswärts-Dreier vielversprechend.

Wischerhoff warnt aber auch vor dem Tabellenzwölften: „In Waltrop schrillen die Alarmglocken. Die sechs Punkte Vorsprung auf Suderwich sind nicht wirklich komfortabel. Die Waltroper werden viel investieren. Wir werden viele Zweikämpfe führen und lange Wege gehen müssen.“

Bei seiner Startaufstellung bieten sich Wischerhoff einige Alternativen. Beispielsweise für Max Bertlich und Marc Baßenhoff, die unter der Woche nicht trainieren konnten. Der Einsatz von Lars Jenke, der gegen Zweckel zwei Treffer erzielte, dann aber angeschlagen ausgewechselt werden musste, ist nicht gefährdet.

Marc Wischerhoff bremst Dominik Selm

Die Rückkehr von Dominik Selm wird noch etwas auf sich warten lassen. Kirchhellens erfolgreichster Torschütze stieg am Freitag wieder ins Mannschaftstraining ein, wollte am Sonntag schon in der zweiten Mannschaft aushelfen, doch: „Das habe ich ihm zum Glück ausreden können. Er sollte nichts überstürzen und sich noch etwas Zeit nehmen“, so Wischerhoff.

Das Hinspiel zwischen dem VfB Kirchhellen und Teutonia SuS Waltrop war eine klare Angelegenheit. Der VfB setzte sich mit 5:0 durch. Doch so klar wie das Ergebnis war der Spielverlauf nicht. „Man muss das Ergebnis schon zu deuten wissen“, sagt auch Wischerhoff. Im September erstickte der VfB jede Gegenwehr durch vier frühe Tore zwischen der 15. und 25. Minute.

