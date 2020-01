Ein souveräner 6:0-Erfolg über den Buschhausener TC und der zeitgleiche Erfolg des Lintorfer TC über den TC Grün-Weiß Oberkassel ermöglichte dem TV Blau-Weiß das überraschende Comeback im Aufstiegsrennen. Dank der bisher so starken Ausbeute bei den Matchpunkte könnte die Mannschaft am kommenden Wochenende im direkten Duell mit dem Lintorfer TC doch noch an die Tabellenspitze springen.

„Wir freuen uns aber über diese neue und gute Ausgangslage“, sagte Wiebke Hamel, die mit ihren Mädels gegen Buschhausen keine Zweifel aufkommen ließ. In der bewährten Formation gewannen Julia Lazareck, Katharina Zietlow, Paulina Loipfinger und Wiebke Hamel die vier Einzel ebenso wie die zwei Doppel klar in zwei Sätzen.

Die Reserve muss absteigen

Der Abstieg der Zweitvertretung ist dagegen vorzeitig besiegelt. Auch gegen den TC Benrath gelang das benötigte Erfolgserlebnis nicht. Zwar profitierte Silvja Primorac im Spitzeneinzel von der Aufgabe ihrer Gegnerin, doch Theresa Liß, Letizia Lauer und Verbandsliga-Debütantin Sophia Rohloff hatten trotz ansprechender Leistungen das Nachsehen, sodass am Ende die 1:5-Niederlage stand.

In der offenen Damenklasse hält der TC Waldhof dank des zweiten Saisonsieges weiter Kurs auf die Rückkehr in die Bezirksliga. Gegen den TC Überruhr sorgen Lisa Schmitke, Annekatrin Koch und Marie Broscheit schon in den Einzeln für die Vorentscheidung und schraubten das Ergebnis in den Doppeln dann sogar noch auf 5:1. Weiter eine weiße Weste haben auch die Damen 30 II vom Quellenbusch, die gegen den PSC Essen II einen 6:0-Erfolg feierten. Fee Grebner und Nadine Möller gewannen glatt in zwei Sätzen, Katja Müller und Anita Salden-Dierichs bewiesen starke Nerven und gewannen jeweils mit 11:9 im Match-Tiebreak. Damit war die Partie vorzeitig entschieden und in den Doppeln legten die Waldhöferinnen noch zwei Siege nach.

Die Herren des TC BG Eigen machten gegen den TC Stadtwald den Klassenerhalt in der Bezirksklasse A perfekt. Niklas Lindner und Tim Ley gewannen die Einzel, anschließend zogen die Blau-Gelben mit „Joker“ Anton Radev zum 4:2-Sieg davon. In der C-Klasse gelang FA 79 Bottrop ein Sprung in der Tabelle. Gegen den ETB Schwarz-Weiß legten Christian Latka, Joerg Intven und Christian Gerbholz den Grundstein, ehe das Duo Intven/Gerbholz das 4:2 perfekt machte.

TC VfB Kirchhellen punktet

In der Altersklasse 30 der Herren mischt der TC Eigen-Stadtwald II weiter an der Tabellenspitze mit. Beim 3:3 gegen den TC Essen-Süd II wahrten Fabian Mies und Thorsten Karrer im Einzek sowie das Doppel Mies/Larisch die Chancen auf den Gruppensieg. Dem TV Blau-Weiß droht dagegen der Abstieg. Bei der 2:4-Niederlage gegen den TC Altenessen konnte nur Daniel Meier im Einzel punkten. Den zweiten Zähler steuerte die Kombination Meier/Giese bei.

Bottrop TC Waldhof klarer Sieger Das Lokalduell zwischen den Damen 50 des TC Waldhof und des TV Blau-Weiß fand einen klaren Sieger. Martina Neuwald und Gabi Rurainsky gewannen an den Spitzenpositionen in zwei Sätzen, Gudrun Grimberg sorgte mit dem Punktgewinn im Match-Tiebreak des vierten Einzels für die Vorentscheidung zugunsten des TC Waldhof, der abschließend auch beide Doppel für sich entschied.

In der Parallelgruppe gewann die Zweitvertretung des TC Waldhof mit 5:1 gegen Rellinghausen. Bastian Muc punktete ebenso wie Philipp Jordan und Andreas Gries in zwei Sätzen. In den Doppeln stellten die Kombinationen Muc/Jordan und Frieg/Gries dann auf 5:1. Der Gruppensieg ist nach der Niederlage am ersten Spieltag gegen den TC Rawa wohl dennoch außer Reichweite.

Einen wertvollen Zähler für den Klassenerhalt verbuchte derweil der TC VfB Kirchhellen, der gegen den TC Bredeney II allerdings eine 3:1-Führung nicht ins Ziel retten konnte und sich mit einem 3:3-Unentschieden begnügen musste. Das Derby in der Bezirksklasse A zwischen dem TC Eigen-Stadtwald III und dem TC Feldhausen endete ebenfalls mit einem 3:3.