TV Biefing eine Nummer zu groß für Adler-Frauen

Für die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop blieb die Pokalsensation am Donnerstagabend aus. Gegen den TV Biefang mussten sich die 07er in eigener Halle deutlich mit 20:34 (10:16) geschlagen geben. Dadurch hat die Mannschaft von Adler-Trainer Frank Meese in der diesjährigen Kreispokal-Saison vorzeitig die Segel streichen müssen und den Sprung ins Halbfinale verpasst.

„Biefang hat verdient gewonnen, gar keine Frage“, zeigte sich Meese als fairer Verlierer, „nichtsdestotrotz hat unsere Mannschaft ebenfalls ein gutes Spiel gezeigt, auch wenn das Resultat auf dem Papier deutlich ausfällt.“ Dass die Chancen der Bottroperinnen gegen den zwei Ligen höher spielenden Konkurrenten aus Oberhausen eher gering ausfallen würden, dem war sich Frank Meese schon vor Spielbeginn bewusst. „Wir wussten dieses Duell gegen Biefang realistisch einzuordnen. Der TV war Favorit und genau so ist er hier auch angetreten“, so der Adler-Coach.

„Uns kam es in diesen 60 Spielminuten daher nicht einzig auf das Ergebnis an – wir wollten uns vor allem bestmöglich präsentieren und auch mal taktische Neuheiten mit ins eigene Spiel einbringen. Das ist uns durchaus gelungen“, so Meese, der zudem unbedingt eine „Klatsche“ vermeiden wollte. „Auch hier hat sich das Team angesichts des Zwei-Ligen-Unterschieds achtbar aus der Affäre gezogen.“

Adler zeigen starke erste Hälfte

Insbesondere in der ersten Halbzeit wussten die gastgebenden Bottroperinnen durchaus zu gefallen. Die Adler agierten durchaus selbstbewusst und boten dem TVB ein phasenweise schnell geführtes Spiel. „Es ging munter hin und her“, beschrieb Meese, „einzig die eigene Torausbeute hätte noch besser ausfallen können. Wir haben hier und da unsere Chancen liegen lassen.“

Ein gefundenes Fressen für den Oberligisten aus der Nachbarstadt, der sich so eine komfortable Pausenführung erspielte. „Nach dem Seitenwechsel wurde es für uns natürlich zunehmend schwieriger. Dazu hat unser Gegner ein gutes Spiel gemacht, Biefang kann über jede Position gefährlich werden und hat mit viel Zug zum Tor agiert“, so Meese, der seine Mannschaft dennoch bis zum Schluss antrieb und am Spielfeldrand motivierte.

„Vielleicht hätten wir in manch einer Abwehrsituation noch robuster auftreten können. Hier und da sind wir einfach noch zu lieb.“

Nächstes Spiel gegen Wuppertal

Insgesamt attestierte der Adler-Coach seinen Schützlingen aber einen gelungenen Pokalabend und eine gute Vorbereitung auf den nun bevorstehenden Ligaalltag. „Es tat allen gut, mal wieder Einsatzminuten zu sammeln und zum eigenen Spielrhythmus zu finden. Jetzt gilt der gesamte Fokus dem Ligaspiel am Samstag.“ Dann treffen die 07er erneut vor heimischem Publikum auf den Landesliga-Spitzenreiter LTV Wuppertal.