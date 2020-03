TSV Feldhausen trumpft gegen den Tabellenzweiten auf

Der TSV Feldhausen hat zum Auftakt der Pflichtspielrunde 2020 ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Kicker von der Marienstraße setzten sich am Sonntag mit 3:0 gegen den Tabellenzweiten YEG Hassel IV durch.

Sascha Wolff war stolz nach den 90 Minuten gegen ein starkes Team aus Gelsenkirchen. Und nicht nur, weil er selbst bereits nach 13 Minuten zur Führung getroffen und damit den Überraschungssieg eingeleitet hatte: „Wir haben heute alles gezeigt, was eine starke Mannschaft auszeichnet. Die Jungs haben gekämpft, richtig gut kombiniert und sich an die Vorgaben gehalten.“

Feldhausens Defensive hat alles im Griff

Die Feldhausener rissen das Spiel schnell an sich und dominierten das Spielgeschehen auch nach der frühen Führung. Pascal Burzik gelang nach 39 Minuten das 2:0 gegen den Tabellenzweiten. „Hassel war nicht schlecht, aber wir waren heute richtig gut“, kommentierte Wolff den zweiten Durchgang. Der TSV Feldhausen ließ nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen und konnte noch den dritten Treffer erzielen. Erneut traf Burzik (63.).

Die Ampelkarte gegen Dennis Heimann brachte den TSV nicht mehr in Bedrängnis. Selbst in Unterzahl ließen die Feldhausener kaum Chancen zu. „Das hat mir heute gut gefallen, aber wir denken weiter nur von Spiel zu Spiel“, erklärte Wolff nach Spielschluss. Weiter geht es für den TSV Feldhausen am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten DJK SW Gelsenkirchen-Süd II (13.15 Uhr).