Fußball Kreisliga C

Fußball Kreisliga C Faustschläge beim Fußball: Ückendorf wird zur Kasse gebeten

Kirchhellen. Die Spruchkammer-Entscheidung trifft die Kickers Ückendorf nach dem Spielabbruch an der Marienstraße deutlich härter als den TSV Feldhausen.

Der TSV Feldhausen ist mit einem glimpflichen Urteil davon gekommen: Die Kreisspruchkammer verhandelte am Montagabend die Vorkommnisse aus dem C-Kreisliga-Spiel zwischen dem TSV und dem FC Kickers Ückendorf II, das am 10. November in der 70. Spielminute beim Stand von 5:0 abgebrochen wurde. Die Feldhausener bekommen die Siegpunkte. Und auch die fünf Tore werden dem Klub gutgeschrieben. Spielertrainer Sascha Wolff muss seine beiden Aufgaben jedoch für drei Monate ruhen lassen.