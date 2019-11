Der TSSV Bottrop hat am Samstag seinen vierten Tabellenplatz in der NRW-Liga gefestigt und sieht damit einem sorgenfreien Jahresende entgegen. Die Mannschaft um Kapitän Bartosz Surzyn setzte sich mit 9:1 gegen den Tabellenvorletzten TT-Team Bochum durch.

„Das Ergebnis ist deutlicher als der Spielverlauf.“ Das gab Bartosz Surzyn ohne Umschweife zu, als beide Mannschaften nach dem letzten Ballwechsel bei Bier und Bratwurst zusammensaßen und den Spieltag in gemütlicher Runde ausklingen ließen. Bottrops Kapitän war erleichtert, dass dieses so wichtige Spiel mit zwei Punkten für seine Mannschaft endete. „Heute hat sich die Erfahrung durchgesetzt“, stellte Surzyn fest und spielte damit vor allem auf die eng geführten Partien des Abend an. Fünf Spiele waren in den fünften Satz gegangen, alle fünf wurden vom TSSV gewonnen, dreimal sogar nach 1:2-Rückstand.

Fünfter Saisonsieg des TSSV Bottrop nimmt den Druck vom Kessel

Und dennoch war Bottrops Erfolg am Ende verdient. Für den Grundstein legten die Doppelsiege von Höhl/Surzyn (3:1) und Agresti/Nurkowski (3:2). Dinesh Rao und Dennis Baron stellten den Bochumern zwar große Gegenwehr entgegen, unterlagen aber mit 0:3. Es sollte der einzige Partieverlust an diesem Abend bleiben. In den folgenden sieben Einzeln hielten sich Michael Höhl (2), Dinesh Rao, Bartosz Surzyn, Maurizio Agresti, Kevin Nurkowski und Dennis Baron schadlos.

Der fünfte Saisonsieg nimmt kurz vor Abschluss der Hinrunde den Druck vom Kessel. Die Bottroper konnten ihren Vorsprung auf die Abstiegszone ausbauen und den vierten Tabellenplatz festigen. Zum Abschluss der Halbserie muss der TSSV Bottrop am kommenden Samstag beim Tabellenfünften DJK BW Avenwedde antreten.

Tabelle: NRW-Liga