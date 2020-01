TSG Kirchhellen lässt nach elf Pleiten den Knoten platzen

Kollektives Aufatmen bei der TSG Kirchhellen. Die Handballer von der Loewenfeldstraße schafften in ihrem zwölften Saisonspiel endlich den so dringend ersehnten ersten Sieg. Durch das 30:29 (15:17) im Auswärtsspiel beim HSC Osterfeld sammelte das Team von Coach Michael Zawadzki die ersten beiden Pluspunkte und darf sich endlich wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt machen.

„Neues Jahr, neuer Anlauf und diesmal hat es auch endlich geklappt“, zeigte sich Zawadzki im Anschluss sichtbar erleichtert. In Oberhausen trafen die Kirchhellener auf einen kämpferisch eingestellten Kontrahenten. Über die vollen 60 Minuten lieferten sich die Teams ein Duell auf Augenhöhe. Dabei verbuchte der HSC auf dem Papier zunächst leichte Vorteile, immer wieder führten die Osterfelder knapp und gingen schließlich auch mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause. Doch die TSG ließ nach dem Seitenwechsel nicht locker, ging nach 42 Minuten zum ersten Mal selbst mit zwei Toren in Führung (23:21) und erzielte schließlich eine Minute vor dem Ende das entscheidende 30:28. „Wir sind glücklich über diesen Erfolg. Der hätte sogar noch höher ausfallen können, wenn wir nicht so viele Chancen vergeben hätten“, so Zawadzki.

Zwar bekleidet die TSG mit nun zwei Punkten weiterhin den letzten Tabellenplatz, doch konnte die Zawadzki-Sieben den Rückstand zum rettenden Ufer auf sechs Zähler reduzieren. Die Hinrunde beschließen die Kirchhellener am kommenden Wochenende mit einem Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Dann will Zawadzki mit seinen Schützlingen erfolgreich nachlegen und einen weiteren Schritt in die richtige Richtung setzen.

SC Bottrop II - VfL Rheinhausen 20:24

Im ersten Meisterschaftsspiel seit dem Jahreswechsel ging die „Zweite“ des SC Bottrop gegen den VfL Rheinhausen leer aus. Die Truppe von Coach Jens Remmert unterlag dem Tabellendritten 20:24 (9:14).

Gegen die Gäste aus Rheinhausen konnte der SCB lediglich die Anfangsminuten ausgeglichen gestalten: Bis zum 3:3 (8.) blieben die Hausherren mit dem VfL auf Augenhöhe, dann setzte sich die Qualität der Duisburger immer mehr durch. So zog der VfL auf 7:3 davon (13.) und ging mit einer beruhigenden Halbzeitführung in den zweiten Durchgang.

Zwar steckten die Bottroper auch im weiteren Spielverlauf nicht auf, mehr als der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 13:15 (40.) war aber nicht drin. In der Schlussviertelstunde verteidigte Rheinhausen klug und hielt das Remmert-Team erfolgreich auf Distanz. So muss der SC weiter auf den fünften Saisonsieg warten. Schwer wird es für die Bottroper auch am kommenden Spieltag, wenn das Gastspiel beim Alstadener TuS ansteht.

Frauen des SC Bottrop unterliegen in Hamborn

Mit einem Sieg und einer Niederlage schlossen die Bottroper Frauen-Teams den zwölften Spieltag in der Bezirksliga ab. Während sich die Reservemannschaft der DJK Adler 07 Bottrop über zwei weitere Punkte freuen durften, ging der SC Bottrop auswärts bei den Sportfreunden Hamborn (23:26) leer aus.

Sportfreunde Hamborn - SC Bottrop 26:23

Mit 1:0 ging der SC in Hamborn zwar in Führung, doch es sollte für die Bottroperinnen die einzige an diesem Tag bleiben. Denn in der Folge lagen stets die gastgebenden Duisburgerinnen vorne, die über ein 14:12 zur Pause schließlich den Weg zum Erfolg fanden und der Mannschaft des SC-Trainergespanns Christoph Grewer und Rudi Grögler die sechste Saisonniederlage zufügten.

Adler 07 Bottrop - HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen II 23:20

Derweil glichen die Adler ihre Bilanz durch ein 23:20 (15:9) gegen die HSG-Reserve aus Kaldenhausen aus und fuhren den sechsten Saisonsieg ein, mittels welchem das Team von 07-Coach Carsten Ackermann am SC vorbei und auf Rang sieben vorrückt. Den Grundstein zum gelungenen Heimauftritt legten die Adler insbesondere in den ersten 30 Minuten, in welchen sie zwischenzeitlich mit 14:7 führten (21.). Zwar verkürzten die Gäste am Ende noch auf 20:21, doch die 07er bewahrten einen kühlen Kopf.