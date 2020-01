TSG Kirchhellen: Jetzt sollen auch die Zebras bluten

Auch die Handball-Bezirksligisten der Stadt kämpfen am 13. Spieltag auf dem Parkett wieder um Punkte. So hoffen die Akteure der TSG Kirchhellen auf weitere Zähler, nachdem zuletzt im zwölften Anlauf endlich der erste Saisonsieg gelang. Spitzenreiter Adler 07 Bottrop will im Heimspiel gegen die GSG Duisburg weiter an der makellosen Bilanz schrauben, während die Reserve des SC Bottrop auswärts in Alstaden gefordert sein wird.

TSG Kirchhellen – MSV Duisburg

Gegen Osterfeld fand die monatelange Negativserie der Kirchhellener endlich ein Ende, die TSG-Handballer belohnten sich für ihren Aufwand mit den ersten Saisonpunkten und schöpfen im Kampf gegen den Abstieg neue Hoffnung. Zurücklehnen will sich Kirchhellens Trainer Michael Zawadzki trotz des ersten Saisonsiegs noch lange nicht. „Natürlich hoffen wir auf einen positiven Effekt, der Erfolg war psychologisch enorm wichtig. Im Grunde hat sich für uns aber kaum etwas geändert, wir wollen die Lücke zu den vorderen Plätzen weiter verringern“, so der Coach. „Wichtig war die Erkenntnis, dass die Truppe gegen Osterfeld ein gutes Spiel gezeigt hat. Das Ergebnis hätte deutlicher ausfallen können.“ Die gute Form will das Team nun auch gegen den MSV Duisburg bestätigen: Am Sonntag (16.30 Uhr) will die TSG für den ersten Heimsieg sorgen.

Adler 07 Bottrop – GSG Duisburg

Noch 60 Minuten trennen die Adler von der perfekten Hinrunde. Zwölf Spiele, zwölf Siege – Trainer Sebastian Wycichowski kann auf eine bislang lupenreine Weste seiner Mannschaft verweisen. „Klar wollen wir jetzt auch den 13. Sieg holen“, so der 07-Coach, dessen Team bisweilen in nahezu jedem Ligaspiel zu überzeugen wusste. Folgerichtig thronen die Bottroper einsam an der Tabellenspitze und marschieren Woche für Woche dem anvisierten Aufstieg in die Landesliga entgegen. „Die Motivation in der Mannschaft ist ungebrochen, die Jungs gehen mit der Situation sehr gut um und sind in jedem Spiel aufs Neue sehr konzentriert und fokussiert.“ Auch deshalb herrscht bei den Adlern vor dem nächsten Heimspiel gegen die GSG Duisburg am Sonntag (14.30 Uhr, Dieter-Renz-Halle) Zuversicht. Und das, obwohl mit den Duisburgern ein Landesligaabsteiger seine Visitenkarte abgibt. Doch die GSG hat mit einigen Problemen zu kämpfen – jüngst unterlag der Sechstplatzierte im Derby dem Kellerkind HSG Duisburg-Süd haushoch. „Unterschätzen werden wir unseren Gegner dennoch nicht.“

Alstadener TuS – SC Bottrop II

Bereits am Samstagabend (18.30 Uhr) spielt die Reserve des SCB um die nächsten Punkte. Allerdings steht die Truppe von Trainer Jens Remmert vor einem schweren und im Allgemeinen unbeliebten Auswärtsspiel: Für die Reservemannschaft des SC geht es zum Alstadener TuS in die mit Tartanbelag versehene Rudi-Christ-Halle. Bei den favorisierten Oberhausenern wollen sich die Gäste aber von ihrer kämpferischen Seite zeigen und ihre Siegchance suchen. Aktuell belegt die SC-Reserve mit neun Punkten den achten Rang.

Tabelle: Bezirksliga